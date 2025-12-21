VIDEO: ¡Caos por explosión en el Pedregal! Estalla puesto de pirotecnia en pleno tianguis de Morelia

La mañana de este domingo 21 de diciembre, se vivieron momentos de caos y alarma tras registrarse una explosión dentro de un tianguis instalado sobre la avenida Pedregal, al poniente de Morelia, luego de que un puesto de pirotecnia estallara de forma repentina, provocando pánico entre comerciantes y visitantes; el incidente activó una movilización de emergencia, aunque autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Explosión en tianguis de Morelia provoca movilización de emergencia en avenida Pedregal

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la explosión ocurrió en el tianguis que se coloca cada domingo a la altura de la colonia Eduardo Ruiz, cuando el material pirotécnico comenzó a detonar mientras era acomodado para su venta; el estruendo se escuchó a varios metros y generó temor entre quienes se encontraban realizando compras en el tianguis de Morelia, lo que obligó a desalojos preventivos en la zona.

Testigos señalaron que, tras la explosión, algunos locatarios actuaron de inmediato utilizando cubetas con agua para contener las llamas iniciales, mientras otros solicitaron apoyo al número de emergencia '911'; minutos después arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil , quienes lograron controlar por completo el incidente en el tianguis de Morelia, evitando que el fuego se propagara a otros puestos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 11 LESIONADOS TRAS EXPLOSIÓN EN BAZAR NAVIDEÑO EN TEOLOYUCAN, EDOMEX

#Morelia || 🎇❗️ Esta mañana, explotó un puesto de pirotecnia en el mercado de ruedas, ubicado sobre la avenida Pedregal, sin que se registraran personas lesionadas. #CBTelevisión



La nota: 👉🏽 https://t.co/rXKgTGI3FV pic.twitter.com/DrbmYG9CLV — CB Televisión (@cb_television) December 21, 2025

Tianguis de Morelia bajo alerta tras explosión de pirotecnia en zona de alta afluencia

Las autoridades detallaron que, al momento de la revisión, únicamente se localizaron restos de la pirotecnia sin detonar y las mesas utilizadas para su comercialización; el presunto responsable del puesto involucrado en la explosión no fue localizado en el lugar, por lo que se dará seguimiento administrativo al caso, ya que la venta de estos productos representa un riesgo dentro de espacios públicos como un tianguis.

Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar la compra y almacenamiento de pirotecnia, especialmente en mercados y zonas de alta afluencia en Morelia, al advertir que una explosión de este tipo puede derivar en consecuencias graves; también se pidió reportar de inmediato cualquier situación de riesgo para prevenir nuevos incidentes en tianguis de la ciudad.