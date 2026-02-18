Brutal explosión en China: tienda de fuegos artificiales deja muertos en plena temporada festiva

Una explosión en una tienda de fuegos artificiales provocó un incendio que dejó al menos 12 personas muertas en la provincia de Hubei, en el centro de China, informaron medios estatales y algunas agencias internacionales.

De acuerdo con la televisora estatal CCTV, el estallido ocurrió en un comercio dedicado a la venta de petardos y fuegos artificiales en la ciudad de Xiangyang. La explosión desató un incendio que consumió aproximadamente 50 metros cuadrados del establecimiento.

¿Qué se sabe sobre la explosión en tienda de pirotecnia en China?

Las autoridades locales informaron que el origen del estallido aún se encuentra bajo investigación; hasta el momento, no se ha confirmado si la explosión fue causada por un manejo inadecuado de materiales pirotécnicos, fallas estructurales o algún otro factor externo.

Videos captados por testigos muestran una densa columna de humo saliendo del edificio calcinado, mientras decenas de personas se reunían en los alrededores para observar la escena.

Eyewitness video from Hubei province in China shows heavy smoke billowing from a firecracker store after an explosion tears through the building. At least 12 people have been killed in the explosion, according to authorities. pic.twitter.com/naanuCpG9b — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) February 18, 2026

La agencia Reuters confirmó la autenticidad de las imágenes mediante el análisis del entorno urbano e infraestructura. eléctrica y la disposición de las calles, comparadas con imágenes satelitales.

Equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para controlar el fuego y evacuar la zona, pero no lograron evitar el trágico saldo humano; hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, ni sobre heridos adicionales.

Incidentes frecuentes durante celebraciones en China

Las explosiones relacionadas con pirotecnia no son poco comunes en China, especialmente durante periodos festivos. Este accidente ocurre apenas un día después del inicio del Año Nuevo Lunar, una de las celebraciones más importantes del país, cuando el uso de fuegos artificiales se incrementa de forma masiva, tanto en eventos públicos como privados.

¿Deberían endurecerse las regulaciones sobre pirotecnia en China?

El incidente reaviva el debate acerca de seguridad pública, controles comerciales y uso de fuegos artificiales, especialmente durante celebraciones masivas que, año tras año, dejan víctimas.

Aunque en varias ciudades existen restricciones y regulaciones para el uso de pirotecnia, su aplicación suele ser irregular, especialmente en zonas comerciales y residenciales.