¡Momentos de terror en Chihuahua! Explosión en tortillería deja cuatro personas heridas en Ciudad Juárez

En las primeras horas de este 9 de abril 2026, se reportó una explosión al interior de una tortillería, ubicada en calles de Ciudad Juárez, Chihuahua; el incidente dejó cuatro personas heridas.

La tortillería quedó completamente quemada, además de perder todo lo que ya se había preparado para la venta del día; pedazos de vidrio quedaron sobre las banquetas.

Lo que se sabe tras la explosión en una tortillería de Ciudad Juárez

La explosión de la tortillería en Ciudad Juárez dejó a cuatro personas heridas, tres de ellas fueron llevadas de emergencia al hospital para poder recibir la atención médica adecuada. Su ropa quedó tirada cerca de la zona.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los lesionados. Elementos de la policía acudieron a la zona para auxiliar a los afectados.

Por otro lado, no se han dado detalles sobre la razón por la que ocurrió la explosión en este local; sin embargo, ya se están investigando los hechos ocurridos durante la mañana de este jueves.

Autoridades no han dado una declaración oficial tras la explosión.

🔥 Explosión en tortillería de Ciudad Juárez deja cuatro trabajadores lesionados



Una fuerte explosión destruyó completamente el interior de una tortillería en Ciudad Juárez, proyectando vidrios y escombros hacia la vía pública.



El siniestro consumió el mobiliario y la… pic.twitter.com/oJmRIOpgpN — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 9, 2026

¿Qué hacer en caso de una fuga de gas?

¡Atención, capitalinos! Aunque aún se desconoce el motivo de la explosión de la tortillería en Ciudad Juárez, por lo general, este tipo de incidentes ocurren por acumulación de gas proveniente de fugas en tanques, tuberías o maquinaría en mal estado, una situación más común de lo que parece.

Por ello, te compartimos qué hacer en caso de detectar una fuga de gas al interior de tu casa o algún otro establecimiento:



Cierra la llave del tanque de gas o llave de paso

Ventila el lugar

Evita contacto con corrientes eléctricas

Sal del lugar

Llama a los servicios de emergencia

De acuerdo con Protección Civil, si tienes alguna emergencia debes comunicarte al 911, o a la estación central de bomberos 57 68 37 00, ellos acudirán al lugar en el que se presente está situación.

