La 4ª Exposición Internacional de Cadenas de Suministro de China promueve la cooperación y la conectividad a nivel mundial

La 4ª Exposición Internacional de Cadenas de Suministro de China abrió oficialmente sus puertas en Beijing, reuniendo a funcionarios gubernamentales, líderes empresariales y representantes de la industria de todo el mundo. En un contexto de creciente incertidumbre geopolítica y cambios en la cadena de suministro, los participantes destacan la importancia de la colaboración y la inclusión.

En la edición de la Exposición Internacional de Cadenas de Suministro de China de este año participan invitados de 85 países, regiones y organizaciones internacionales. Durante la ceremonia de inauguración se destacó la importancia de la cooperación global para lograr cadenas de suministro estables.

“Las cadenas de suministro, las cadenas industriales y las cadenas de valor a nivel mundial están estrechamente interconectadas. Cada país es un eslabón en la cadena de cooperación. Mantener la estabilidad y la fluidez de las cadenas industriales y de suministro mundiales requiere el esfuerzo conjunto de todas las partes”, dijo Ding Xuexiang, vice primer ministro chino.

“A medida que damos forma al futuro de las cadenas de suministro globales, debemos asegurarnos de que nuestra alianza siga siendo inclusiva y sostenible”, dijo Paul Mashatile, vicepresidente de Sudáfrica.

Según un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el comercio mundial se ha mantenido sólido este año. No obstante, el informe también advierte que la escalada de tensiones geopolíticas sigue poniendo a prueba ese impulso. En este contexto, el vice primer ministro chino, Ding Xuexiang, afirma que China seguirá defendiendo y fomentando las cadenas de suministro globales.

“En lo que respecta a la oferta, ofrecemos productos de alta calidad fabricados y creados en China. En cuanto a la promoción de la cooperación, hemos avanzado de manera constante en una cooperación de alta calidad en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y, ante los desafíos externos, independientemente de cómo evolucione el panorama internacional, seguimos comprometidos con la conectividad, en lugar del desacoplamiento o la ruptura de las cadenas industriales y de suministro”, dijo Ding Xuexiang.

En la exposición de este año en Beijing participan más de 600 empresas e instituciones

Algunas no solo buscan nuevas oportunidades comerciales, sino que también pretenden fortalecer sus vínculos a largo plazo con China. Entre ellas hay empresas japonesas, en un momento en que las relaciones políticas entre ambos países se están volviendo cada vez más complejas.

“La comunidad empresarial de Kansai y China están estrechamente vinculadas y son inseparables. Dada la magnitud de los intercambios comerciales entre nosotros, considero que la situación actual es un tanto preocupante. Por eso quise aprovechar la Exposición Internacional de Cadenas de Suministro de China para transmitir el mensaje de que debemos seguir fortaleciendo los lazos comerciales entre ambos. Ha habido muchos problemas entre China y Japón en el pasado. Sin embargo, ambos países siempre han logrado superarlos”, explicó Masayoshi Matsumoto, presidente de la Federación Económica de Kansai y presidente y director ejecutivo de Sumitomo Electric Industries, Ltd.