“Pudimos derrotar al régimen": Abelardo de la Espriella habla tras segunda vuelta electoral

Después de la segunda vuelta electoral y con base en datos del preconteo, Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia, quien venció al candidato de izquierda y parece que se sumará a los países de América Latina que están dando un giro a la derecha.

“En medio de tanta situación compleja, voto fusil, la compra de votos, la campaña que ha hecho el presidente de República, los funcionarios repartiendo contratos, y a pesar de todo eso, pudimos derrotar al régimen”, declaró el virtual ganador.

Sin embargo, la diferencia con Iván Cepeda, es cerrada, por eso el candidato de izquierda salió a decir que esperará el escrutinio final y que impugnará los resultados de 33 mil mesas de votación.

Aunque históricamente el preconteo coincide casi en un 100% con el escrutinio, el margen podría modificarse; en este caso, será el Consejo Nacional Electoral de Colombia el que emita el resultado final y ratifique al ganador.

Abelardo de la Espriella recuerda que en Colombia el pueblo decidió libremente

Mientras tanto, Abelardo de la Espriella dio su primer discurso público tras conocer los resultados preliminares y afirmó que respetará los derechos de todos los ciudadanos y que no habrá represalias durante su mandato.

“La democracia funciona precisamente cuando el pueblo decide libremente, y sus libertades estarán protegidas. Sus derechos, incluso si no votaron por mí, serán respetados; sus opiniones serán escuchadas, nunca tendrán que temer por pensar diferente”, añadió.

Durante su discurso, recordó que ganará la confianza de los ciudadanos con resultados y no con discursos, y que serán sus acciones, las que respaldarán a su gobierno. “Hoy comienza una nueva etapa en nuestra historia”, añadió.

