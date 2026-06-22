¿La izquierda pierde fuerza? El panorama político de América Latina en 2026

Durante los últimos años, América Latina ha experimentado una transformación política que ha modificado el equilibrio ideológico de la región con rumbo a la derecha.

La tendencia comenzó a tomar fuerza con la llegada de nuevos gobiernos identificados con posiciones de derecha o centroderecha, desplazando a proyectos vinculados a la izquierda que dominaron parte del continente durante las décadas anteriores.

¿Qué países de América Latina han elegido gobiernos de derecha?

El cambio comenzó en 2019 con la llegada de Nayib Bukele al poder en El Salvador.

Posteriormente se sumaron:



Luis Abinader en República Dominicana (2020).

Javier Milei en Argentina (2023).

Santiago Peña en Paraguay (2023).

Daniel Noboa en Ecuador (2023).

José Raúl Mulino en Panamá (2024).

Rodrigo Paz Pereira en Bolivia (2025).

Nasry Asfura en Honduras (2025).

José Antonio Kast en Chile (2025).

Laura Fernández en Costa Rica (2026).

A este escenario se suma Perú, donde Keiko Fujimori encabeza los conteos electorales más recientes.

Después de la segunda vuelta electoral y con base en datos del preconteo, Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia, quien venció al candidato de izquierda y parece que se sumará a los países de América Latina que están dando un giro a la derecha.

¿Qué podría pasar con Brasil?

Uno de los focos de atención está en Brasil, el país más grande de la región y una de las principales economías latinoamericanas.

Las proyecciones políticas apuntan a que la izquierda podría enfrentar un escenario más complejo si Flavio Bolsonaro logra consolidar una candidatura competitiva o si el presidente Luiz Inácio Lula da Silva continúa alejándose de algunas posiciones históricamente asociadas a la izquierda.

Durante una reciente declaración, Lula afirmó: “Hoy el mundo no es de izquierda, es la verdad. Yo nunca fui de izquierda, solo fui un dirigente sindical”. Sus palabras han generado debate sobre la evolución ideológica de su gobierno y el futuro político brasileño.

¿Qué países siguen gobernados por la izquierda?

Actualmente, Nicaragua y Cuba continúan siendo identificados como los principales aliados ideológicos de la izquierda latinoamericana.

Por otro lado, Uruguay mantiene un gobierno de izquierda, aunque con posiciones distintas a las del chavismo venezolano o movimientos afines.

Mientras tanto, Guatemala ha mostrado una postura más cercana al centro político y en diversos temas ha mantenido coincidencias con la agenda impulsada por Estados Unidos.

La tendencia observada entre 2019 y 2026 muestra una región donde los gobiernos de derecha y centroderecha han ganado presencia en buena parte del continente.

Aunque el panorama sigue cambiando y cada país tiene dinámicas propias, el mapa político latinoamericano luce muy distinto al de hace apenas una década, cuando la izquierda dominaba gran parte de la región.