VIDEO: ONU tratará crisis de desaparecidos en México en su Asamblea General; esto significa

La crisis de personas desaparecidas en México escaló hasta la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) después de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU recibiera un expediente que documenta una situación grave y persistente.

¿Qué implica el llamado de la ONU en sobre crisis de desaparecidos en México?

El llamado de ese comité, impulsado por una intervención del secretario general de la ONU, António Guterres, se basa en el artículo 34 de la convención internacional, que permite actuar cuando existen indicios de prácticas sistemáticas o generalizadas.

El expediente presentado ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU

Organizaciones civiles y colectivos de familiares aportaron testimonios y pruebas que describen la magnitud del problema: más de 135 mil personas reportadas como desaparecidas y miles de cuerpos sin identificar. Esos registros ofrecen contexto para entender por qué el comité decidió elevar el asunto al foro global, pese al rechazo del gobierno mexicano a activar este mecanismo internacional.

La organización no gubernamental Amnistía Internacional valoró la decisión y la calificó como una oportunidad para buscar justicia para las víctimas y sus familias. La discusión podría abrirse formalmente en octubre de 2026, durante la Asamblea General, cuando la atención internacional se concentre en México y en las medidas que proponga la comunidad diplomática para abordar la crisis.

Impacto político y social de la crisis en la Asamblea General de la ONU

En la práctica, llevar el caso a la Asamblea General significa que la situación dejará de ser tratada únicamente en instancias especializadas y pasará a un debate más amplio entre Estados miembros. Eso aumenta la presión política y mediática sobre las autoridades mexicanas y amplía las posibilidades de recomendaciones o resoluciones que insten a acciones concretas de búsqueda, identificación y reparación.

Los colectivos de madres y familiares han documentado, además, relatos consistentes sobre desapariciones y fosas con cuerpos sin identificar, lo que refuerza la percepción de una problemática estructural. El expediente entregado al Comité contra la Desaparición Forzada registra testimonios de organizaciones civiles y familiares que describen estas prácticas como persistentes y generalizadas.

Para las víctimas y sus redes de apoyo, la atención de la ONU representa, según organizaciones defensoras, una ventana para exigir verdad y justicia.