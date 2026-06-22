Congresista de Estados Unidos advierte nuevos desafíos en la relación con México rumbo a la revisión del T-MEC

La relación entre México y Estados Unidos vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública en un momento marcado por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la cooperación en materia de seguridad y los desafíos regionales vinculados al combate al narcotráfico y al tráfico de fentanilo.

En este contexto, el congresista republicano por Florida, Carlos Giménez, compartió con Fuerza Informativa Azteca su visión sobre algunos de los temas que actualmente forman parte de la agenda bilateral, entre ellos la política exterior de México, la situación en Cuba y la colaboración entre ambos países en asuntos de seguridad.

¿Qué temas marcan hoy la relación entre México y Estados Unidos?

Durante la conversación, el legislador consideró que las decisiones que toman los gobiernos en la región tienen impacto más allá de sus fronteras y señaló que Washington observa con atención distintos movimientos políticos y económicos en América Latina.

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Giménez también habló sobre la importancia de la relación comercial entre México y Estados Unidos, una de las más relevantes del mundo por el intercambio económico, la generación de empleos y la integración de cadenas productivas que conectan a ambos países.

¿Por qué la seguridad y el fentanilo siguen en el centro de la agenda bilateral?

Otro de los temas abordados fue la seguridad fronteriza y el combate al tráfico de drogas sintéticas; el congresista sostuvo que la crisis provocada por el consumo de fentanilo se mantiene como una de las principales preocupaciones para las autoridades estadounidenses y aseguró que la cooperación internacional seguirá siendo un elemento clave para enfrentar este fenómeno.

Asimismo, se refirió al papel que desempeñan distintos países de América Latina dentro del panorama geopolítico actual y a la visión que existe desde sectores políticos de Estados Unidos sobre la democracia, la estabilidad regional y la seguridad hemisférica.