Miedo al teléfono: claves para no ser víctima de extorsión por “llamada cruzada”

La extorsión conocida como “llamada cruzada” se ha convertido en una de las modalidades de fraude telefónico que más preocupa a las autoridades en la Ciudad de México . Para evitar caer en la extorsión mantén la calma y no tomes decisiones bajo presión. Conoce los puntos clave para evitar ser víctima.

Claves para no ser víctima de la "llamada cruzada"

Ante este panorama, conocer los puntos clave de prevención es fundamental para reducir riesgos y evitar convertirse en víctima de este tipo de extorsión telefónica.



Mantén la calma : los delincuentes buscan que actúes con miedo y urgencia.

: los delincuentes buscan que actúes con miedo y urgencia. No proporciones datos personales ni confirmes nombres, direcciones o información familiar.

ni confirmes nombres, direcciones o información familiar. Cuelga inmediatamente si te presionan o amenazan.

si te presionan o amenazan. Verifica por otra vía : contacta directamente a tu familiar o persona involucrada.

: contacta directamente a tu familiar o persona involucrada. No realices depósitos ni transferencias sin confirmar la situación.

sin confirmar la situación. Evita responder llamadas de números desconocidos o con lada sospechosa.

o con lada sospechosa. Protege tus redes sociales : configura la privacidad y limita la información pública.

: configura la privacidad y limita la información pública. Bloquea y reporta el número a la Policía Cibernética o autoridades correspondientes.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética alerta a la ciudadanía de una modalidad de fraude conocido como #Extorsión de llamada cruzada o denominada #SecuestroVirtual, la cual es una estrategia psicológica cuidadosamente planeada, cuyo objetivo es sacar provecho del miedo y la… pic.twitter.com/DAulyaz3nj — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 3, 2026

¿Cómo crear contraseñas seguras para tus redes sociales?

En un entorno donde un clic puede abrir la puerta a fraudes y robo de identidad , el Instituto Nacional de Ciberseguridad advierte que la primera línea de defensa está en tus contraseñas.

Una clave segura debe tener al menos 12 caracteres, combinar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos como @, # o $, además de ser distinta para cada cuenta bancaria o red social.

También recomienda actualizarlas periódicamente, al menos cada seis meses y apoyarse en gestores de contraseñas, como los que ya integran la mayoría de los celulares, para mantener tus datos personales y financieros mejor protegidos.

Para denunciar un fraude o intento de extorsión ante la Policía Cibernética en la Ciudad de México, puedes hacerlo de las siguientes maneras:



Teléfono: 55 5242 5100 ext. 5086 (atención de la Policía Cibernética CDMX).

55 5242 5100 ext. 5086 (atención de la Policía Cibernética CDMX). Correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx Redes sociales oficiales: @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX

@SSC_CDMX y @UCS_GCDMX Emergencias: 911

911 Denuncia anónima: 089

Al momento de reportar, es importante proporcionar el número telefónico desde el que te llamaron, capturas de pantalla, fechas, horarios y cualquier dato que ayude a identificar el intento de fraude.