Captan una extraña criatura en un zoológico de Texas

La ciudad de Amarillo, Texas, Estados Unidos, pidió ayuda a la población para descubrir qué es una extraña criatura que fue vista en el zoológico de la ciudad y que causó revuelo en las redes sociales.

A través de su cuenta de Facebook, la ciudad de Amarillo, Texas, compartió una foto tomada con las cámaras del zoológico en las que se vio una extraña criatura en el exterior del lugar y en medio de la oscuridad.

El zoológico de Texas indicó que la extraña criatura solo fue vista deambulando por fuera del parque y que no se reportaron daños a los animales que habitan ahí.

“Es una persona con un sombrero extraño a la que le gusta caminar de noche? ¿Un chupacabras? ¿Tienes alguna idea de lo que podría ser este objeto Amarillo no identificado?”, escribió la ciudad de Texas en sus redes sociales.

La foto fue tomada el pasado 21 de mayo, alrededor de la 1:25 de la madrugadaen las afueras el zoológico. En la imagen se puede ver una extraña criatura con aspecto humano, sin embargo la forma de su cabeza es extraña.

Varios internautas comentaron en la publicación donde expusieron algunas teorías sobre lo que podría ser la extraña criatura. Algunos indicaron que podía tratarse de un extraterrestre, mientras que otros bromearon con que podría ser Groot, personaje de la cinta ‘Guardianes de la Galaxia’.

Avistamiento de extrañas criaturas y OVNIS en Texas

Ante el aumento de avistamientos de extrañas criaturas y OVNIS, Estados Unidos recientemente abrió una audiencia pública sobre el tema, en el que participaron varios congresistas que aseguraron haber visto Objetos Voladores No Identificados.

Estados Unidos expuso que en los últimos 10 años lograron ver 144 objetos voladores en su espacio aéreo militar restringido, pero que la evidencia recabada no mostró que se tratara de vida extraterrestre o un avance tecnológico de países como Rusia o China.