¿Se quedan sin vacaciones? El estado que SÍ tendrá clases durante Semana Santa 2026

Las vacaciones de Semana Santa 2026 están a la vuelta de la esquina, y mientras muchos mexicanos se preparan para un merecido descanso de la rutina, existe un estado en el que los estudiantes SÍ tendrán que ir a clases, pero ¿cuál es la región?

¿Cuándo son las vacaciones de Semana Santa 2026?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que las vacaciones de Semana Santa 2026 comenzarán el lunes 30 de abril 2026, por lo que el último día de clases será el viernes 27 de marzo.

Los alumnos deberán regresar a clases hasta el próximo lunes 13 de abril 2026.

¿Cuál es el estado que NO descansa en Semana Santa 2026?

¡Atención, estudiantes! El estado que tendrá clases durante Semana Santa 2026 es Aguascalientes, por lo que mientras el resto del país disfruta de un merecido descanso, esta región deberá continuar con sus actividades normales.

El calendario oficial del Instituto de Educación del estado, aclaró que las vacaciones de Semana Santa 2026 NO se cancelarán, únicamente se recorrerán al mes de abril 2026.

¿Por qué Aguascalientes SÍ tendrá clases en Semana Santa 2026?

La razón por la que Aguascalientes recorrerá el descanso de Semana Santa se debe a la Feria Nacional de San Marcos 2026, una de las festividades más antiguas e importantes del estado y del país.

La Feria Nacional de San Marcos 2026, se realizará del 18 de abril al 10 de mayo 2026, por lo que el ajuste de vacaciones se debe a que el evento impulsa la economía del estado.

¿En qué fecha serán las vacaciones en Aguascalientes?

El calendario oficial del Instituto de Educación del estado confirmó que las vacaciones en Aguascalientes se recorrerán del viernes 17 al jueves 30 de abril 2026.

Por otro lado, los estudiantes en Aguascalientes podrán disfrutar de un descanso el próximo viernes 27 de marzo 2026 debido a que en esa fecha se realiza el Consejo Técnico Escolar, por lo que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria podrán disfrutar de un finde de semana largo.