Muere Abraham Quintanilla, padre de Selena Quintanilla: esto se sabe de su muerte

El mundo del entretenimiento, la comunidad latina y de seguidores de Selena Quintanilla se encuentra de luto después de confirmarse la muerte de Abraham Isaac Quintanilla Jr., padre de la "Reina del Tex-Mex"

La noticia fue compartida temprano en redes sociales por su hijo A.B. Quintanilla III , músico y productor, quien escribió: “It’s with a heavy heart to let you guys know that my Dad passed away today…”, que se puede traducir como: “Con gran pesar les informo que mi papá falleció hoy…”.

¿Quién era Abraham Quintanilla?

¡Mucho más allá que el papá de Selena! Abraham Quintanilla fue un cantante, compositor, además de productor musical originario de Corpus Christi en el estado de Texas, Estados Unidos. De hecho, su carrera comenzó durante la década de los 50´s cuando fue miembro del grupo “Los Dinos”, y posteriormente se dedicó a formar una familia con un enorme trasfondo musical.

Fue Abraham Quintanilla quien, después de descubrir el talento único de su hija Selena, quien fundó la banda Selena y Los Dinos, que precisamente estuvo integrada por los tres hijos de la familia, lo que desencadenó en que fuera conocida como la “Reina del Tex-Mex”.

#AbrahamQuintanilla, el hombre que descubrió e impulsó el talento de #Selena, muere a los 86 años. La noticia fue confirmada por su hijo, A.B. Quintanilla, en redes sociales.



Nacido en Corpus Christi, Abraham formó la icónica banda Selena y Los Dinos y se dedicó a preservar el… pic.twitter.com/3gQEwzPnuJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 13, 2025

¿De qué murió el papá de Selena?

Al momento no se ha hecho pública aún la causa de muerte de Abraham Quintanilla, pero se sabe que falleció hoy sábado 13 de diciembre de 2025, a los 86 años.

Cabe recordar que después de la trágica muerte de Selena en 1995, Abraham continuó con el legado musical de su hija, impulsando proyectos como la película biográfica acerca de su vida, además de que apoyó producciones musicales bajo su sello discográfico de “Q Productions”.

La noticia acerca de la muerte de Abraham Quintanilla ha generado una ola de condolencias de artistas, figuras públicas, además de internautas y seguidores, que le reconocen su papel clave detrás de uno de los fenómenos musicales más importantes de la música latina en Estados Unidos y en el mundo entero.

La influencia de Selena continua vigente años después de su muerte, además de que el papel de Abraham Quintanilla en su carrera es recordado junto con el legado de la legendaria cantante tejana.