Internet gratuito en México: comunidades sin internet pese a programas oficiales

Aunque el acceso al internet fue planteado como una de las principales promesas de conectividad en México, la realidad en varias comunidades rurales y periféricas es diferente.

Habitantes de zonas como Milpa Alta en la Ciudad de México aseguran que, pese a los programas oficiales y la instalación de infraestructura, la señal telefónica y el servicio de internet siguen siendo limitados o inexistentes.

Internet gratuito quedó en promesas

Solo palabras, esas fueron las promesas de López Obrador; dijeron que iban a llevar internet gratuito a todas las comunidades y municipios del país, pero en muchas zonas, ni señal telefónica hay.

“Se creó la empresa Telecomunicaciones e Internet para Todos, filial de la Comisión Federal de Electricidad, y se obtuvo ya la concesión para ofrecer servicio de internet sin fines de lucro en todo el país”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

“Ya hay conectividad en 26,789 localidades y en 2021 habrá señal en todo el territorio nacional”, dijo Andrés Manuel López Obrador.

“Al término de nuestra administración, vamos a dejar conectado con internet a todas las comunidades, a todos los municipios, del país”, mencionó Andrés Manuel López Obrador.

“Pues señal únicamente ahí en el centro del pueblo; las partes como aledañas, las partes más altas del pueblo, es donde no tenemos señal prácticamente de ninguna compañía, al menos yo he estado en tres compañías diferentes y en todas he tenido ese problema de no encontrar señal”, dijo Antonio Belmont, habitante de Milpa Alta.

“De hecho, aquí hay un poste y tampoco, se supone que debe tener el wifi gratuito, pero no, hace tiempo que hubo un accidente; preguntamos por qué no había, dice que se descompuso, de hecho, ni luz, bueno, por acá arriba sí nos hacía falta luz. De hecho, todavía no entra a la CFE; de la federal para arriba no entra”, mencionó Sonia Cruz, habitante de Milpa Alta.

“Ahorita ya el internet es una necesidad ya prácticamente básica, hasta para los niños, para las tareas, la comunicación; ya todo es WhatsApp”, explicó Antonio Belmont, habitante de Milpa Alta.

A la comunidad de Santa Ana Tlacotenco, en la alcaldía Milpa Alta, en la Ciudad de México (CDMX), le prometieron internet gratuito.

La comunicación no es para todos

Servicio que siguen esperando, porque ni siquiera tienen señal telefónica. A finales de 2025, la Comisión Federal de Electricidad presumió casi cinco mil torres de telecomunicaciones.

Y más de 102 mil puntos de acceso a internet gratuito, pero esos puntos no llegan a todos, como dice.

“Más que nada es más para el centro del pueblo; como nosotros estamos alejados del centro, no tenemos tanto los servicios, el agua, la luz, al 100”, dijo Osvaldo Ortega, habitante de Milpa Alta.

“En una emergencia no hay para dónde correr. Realmente aquí te quedas solo y así te vas a quedar, yo creo, porque no hay cómo comunicarte y más cuando ya empezamos en una edad ya más avanzada, pues es más difícil bajar hasta el centro e ir a buscar la señal”, explicó Aída Guerrero, habitante de Milpa Alta.

Se convierte en una conectividad fantasma, pues está en los números, pero no al alcance de todos. Según el INEGI, el 21.7 de los hogares está sin internet.