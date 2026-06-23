Así es “Little LA”, el pequeño rincón de Los Ángeles que conquista la Tabacalera en CDMX

La Ciudad de México (CDMX) se transformó en un refugio urbano que replica la hermandad y cultura de los migrantes mexicanos que vivieron en Estados Unidos (EU) y fueron deportados. A este lugar se le ha bautizado como “Little LA”, donde los “Dreamers” —migrantes retornados y familias binacionales— son apoyados por asociaciones civiles como “New Comienzos” además de comerciantes locales.

Se ubican a los alrededores del Monumento a la Revolución, específicamente en la colonia Tabacalera en la CDMX, y ya es considerado como un fenómeno en constante crecimiento, alimentado por las deportaciones continuas, las cuáles reportan alrededor de 200,000 mil en lo que va del 2026.

¿Cómo viven los “Dreamers” en la Tabacalera?

Luego de ser deportados y sufrir la separación familiar más el choque cultural, el país se vuelve un sitio desconocido para ellos que no han pisado en décadas, por lo que se agrupan en esta zona y sobreviven capitalizando su dominio perfecto del inglés, insertándose mayormente en la industria de los Call Centers bilingües o como maestros de idiomas.

Sin embargo, existe un choque entre ambos mundos, pues las palmeras de la Tabacalera les recuerda a las de California, por ello esta fuerte nostalgia se hace presente al concientizar que dejaron toda su vida atrás. En este barrio encuentran consuelo en la gastronomía mexicana local, su estilo bohemio y el siempre cálido apoyo mexicano.

¿Cuáles son los retos que enfrentan los deportados en CDMX?

Azteca Noticias descubrió que muchos migrantes, como Iván —fotógrafo de Oakland—, viven una profunda depresión, soledad y sensación de derrota al dejar a sus familias del otro lado de la frontera, que principalmente son hijos y parejas.

Asociaciones civiles como “New Comienzos” ofrecen un refugio vital en la zona para que los recién llegados tengan un lugar para dormir, comer y asearse en lo que consiguen empleo y vivienda.

Asimismo, su salvación se concentró en los Call Centers, donde cerca del 70% de los deportados en esta comunidad encuentra empleo rápidamente dando el servicio de atención a clientes de Estados Unidos, esto gracias a su educación y acento nativo.

Casos de éxito como el de Jorge, quien logró convertirse en maestro, locutor de radio y creador de cursos para traileros, inspiran a la comunidad a no rendirse aunque no tengan las certificaciones escolares mexicanas.

Así es como nace un nuevo paradigma, pues ahora construyen el “sueño mexicano” empezando de 0 en educación, trabajo y vida digna.