¿Una mandíbula de megalodón junto a mapas del siglo XVI? La impresionante colección en el Gabinete de Curiosidades

¿Te imaginas poder apreciar paisajes del pintor mexicano Gerardo Murillo “El Dr. Atl”, la mandíbula de megalodón y mapas de América del siglo XVI en un mismo lugar? Pues esto es posible en la exposición Gabinete de Curiosidades de Ricardo B. Salinas Pliego y María Laura Salinas, que reúne más de 250 piezas que reflejan su pasión por el coleccionismo y el conocimiento.

El coleccionismo como herramienta para preservar la historia humana

La colección, impulsada por el amor a la historia, la cultura y la belleza, forma parte de la celebración por los 120 años de Grupo Salinas. La muestra estará abierta al público del 30 de junio al 25 de octubre en la Nueva Galería de la Universidad de la Libertad.

Pero más allá de la rareza y el valor de cada pieza, esta colección tiene un propósito profundo. Ricardo B. Salinas Pliego lo resume con claridad: “El dinero es un medio, ¿para qué? En este caso es un medio para preservar cosas, libros, mapas, piezas que forman parte de nuestra historia como humanidad y como mexicanos.”

Fechas y sede: Todo lo que debes saber para visitar la exposición

La exposición nace también como un legado para las nuevas generaciones. “Nosotros tenemos que inculcarle a nuestros hijos ese aprecio por la cultura, por lo bello y por lo cierto”, señalan sus creadores, quienes construyeron esta colección impulsados por el amor al conocimiento, a la belleza y a la curiosidad humana.

Esta muestra forma parte de la celebración por los 120 años de Grupo Salinas y estará abierta al público del 30 de junio al 25 de octubre en la Nueva Galería de la Universidad de la Libertad. ¡Una cita obligada para los amantes de la historia, la ciencia y el arte!

