Familia organiza baby shower para su yegua embarazada

Una familia en Tixpéhual, Yucatán, demostró el gran amor que le tienen a su yegua embarazada organizándole un baby shower.

Camila está a unos días de dar a luz, por lo que sus dueños, Erika Couoh y César Naal, decidieron organizar el singular evento, al que invitaron a sus familiares y amigos.

Como en cualquier otro baby shower , los dueños de Camila decoraron el patio de su casa con globos azules y rosas, colocaron una mesa de dulces con la imagen de un caballo y a la yegua embarazada la vistieron con cintas y flores rosadas; además, todos los invitados llevaron regalos.

Erika Couoh compartió el momento a través de su página de Facebook , mostrando fotos de la fiesta y aprovechó para explicar el gran cariño que le tiene a su yegua, así como para agradecer el apoyo de todos los involucrados.

“Se que no eres un humano pero yo te amo como si lo fueras eres nuestra hija y se que habra gente que me diga que estoy loca por realizarte tu baby shower pero no me importa porque se que lo disfrutaste tanto como nosotros”, se lee en la publicación.

Asimismo, expresó su deseo para que todo salga bien cuando la yegua embarazada dé a luz: “solo le pido a Dios que te bendiga y te ayude en tu parto preciosa eres una animalita muy especial e inteligente por que cada que sientes algo lo expresas si estas triste lloras, si estas feliz tus ojos brillan y si te sientes mal te veo acostada. Gracias por darnos la dicha de ser abuelos”.

En redes sociales enloquecen por el baby shower de una yegua embarazada

La publicación de Facebook se volvió viral rápidamente en redes sociales, donde ya cuenta con 56 mil reacciones de “me encanta”, y fue compartida 36 mil veces. Además, en los comentarios felicitan a la pareja por el detalle con su yegua.

“Es bellísima”; “Gracias por hacerla sentir un miembro más de su familia”; “Que bonito es ver que aún existen personas como ustedes”; “Ella se los agradece, no hay duda”, se lee en algunos comentarios.

Sin embargo, otros usuarios de redes sociales criticaron a la familia por humanizar a un animal, y consideraron de mal gusto realizar el baby shower, una celebración que es tradicional entre las mujeres embarazadas.