La familia Moreno estuvo a punto de perder su vivienda y su negocio en la alcaldía Benito Juárez a manos de un grupo de delincuentes que utilizó un sofisticado modus operandi: primero, una clausura “oficial” por parte de la alcaldía; después, la llegada de sujetos armados para tomar posesión del inmueble.

Los hechos, que parecen sacados de un guion, exponen la presunta colusión de autoridades con grupos delictivos para despojar a los legítimos dueños, en el poniente de la Ciudad de México (CDMX).

Paso 1 del intento de despojo en CDMX: La clausura “oficial”

Todo comenzó el pasado 2 de octubre. Presuntos verificadores de la alcaldía Benito Juárez se presentaron en una maderería que la familia Moreno renta a terceros. Con el argumento de “no tener permisos”, clausuraron el establecimiento.

Este acto, aparentemente legal, fue la primera pieza del plan: dejar el inmueble vacío y vulnerable.

Presuntos verificadores de la alcaldía Benito Juárez se presentaron en una maderería; con el argumento de “no tener permisos”, clausuraron el establecimiento |FIA

Paso 2 del despojo en la Benito Juárez: El intento de invasión

Horas después de la clausura, varios sujetos llegaron al predio pensando que ya no había nadie. “Intentaron por el zaguán, empezaron a empujar para entrar. Entonces los trabajadores que estaban adentro les dijeron '¿qué carajo quieren?’”, relató Guadalupe Moreno, una de las víctimas.

La presencia de los trabajadores frustró el primer intento.

Paso 3: La llegada de hombres armados

Los delincuentes regresaron más tarde, pero esta vez con una supuesta denuncia. Una mujer, acompañada de sujetos armados, se presentó argumentando ser la nueva dueña del inmueble, que no solo alberga la maderería, sino también la casa de la familia Moreno.

Paralelamente, los delincuentes intentaron otra vía. Desde un predio vecino, que según la familia ya fue invadido por el mismo grupo, hicieron un hoyo en la pared con la clara intención de meterse a la fuerza. “Como había gente ahí, se queda el velador, de inmediato nos avisó", señaló Carlos Alfonso Moreno.

#CDMX | Denuncian despojo con presunta complicidad de @BJAlcaldia



La familia Moreno, de la colonia Villa de Cortés, CDMX, está luchando por su patrimonio tras ser víctimas de un intento de despojo que presuntamente involucra a autoridades.



El ataque comenzó el 2 de octubre,… pic.twitter.com/IqPdzxp14f — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 22, 2025

“Coludidos con mafias": La denuncia de la familia contra autoridades de CDMX

La familia Moreno ya presentó una denuncia penal para que se investigue la identidad de los invasores y de la mujer que se ostentó como propietaria; sin embargo, su mayor temor es que las propias autoridades estén involucradas.

Carlos Alfonso Moreno acusa una posible colusión y un bloqueo institucional para evitar que se esclarezca el caso.

“Yo pedí una audiencia con el alcalde para explicarle. Me turnó al área de verificación... No me han permitido ver de qué se trata... Algo está pasando ahí con las autoridades coludidas con mafias, con inversionistas, con constructores. No sabemos”.

Fuerza Informativa Azteca ha buscado la postura tanto de la alcaldía Benito Juárez como de la Fiscalía capitalina sobre esta grave denuncia, pero hasta el momento de la publicación de esta nota, no se ha recibido respuesta alguna.

