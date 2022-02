Familia muere abrazada durante incendio en Tijuana

Ocho personas, entre ellas menores y adultos mayores murieron calcinadas luego de que cuatro viviendas sucumbieran ante un incendio en Tijuana, Baja California; los integrantes de esta familia fueron hallados abrazados.

Los hechos ocurrieron el martes 22 de febrero, en la calle 26 de Febrero de la colonia el Tecolote, en Tijuana y el dolor por la pérdida de una familia está latente; invaden la tristeza y la impotencia.

Herminia Martínez, vecina afectada relata así que no hubo posibilidad de ayudarlos:

“Nosotros salimos pero los de atrás ya no salieron, ya no salieron... Oí que gritaron mamá Lucha, mamá Lucha y me levanté corriendo porque pensé que se había puesto mal la señora para llevarla al hospital y yo bajé corriendo y abrí la puerta de la parte de atrás de mi casa y olí humo y miré al techo de mi casa y ya estaba prendida”, recuerda desolada.

En una de las viviendas se encontraban tres menores de edad entre uno y once años, y cinco adultos, entre ellos una mujer de 90 años y una más de 53 quienes quedaron dentro de un cuarto abrazados ante la imposibilidad de ponerse a salvo.

“No lograron salir, ya estaba incendiada, aunque hubiera uno querido sacarlos en primera era una casa aparte, no era mi casa, no podía hacer nada por ellos”, recuerda Herminia Martínez.

Hallan 8 cuerpos calcinados en el mismo lugar

Rafael Carrillo Venegas, director de Bomberos en Tijuana fue el encargado de dar el parte de esta tragedia a los sobrevivientes y a los medios que llegaron al lugar:

“Es una familia de 11 personas, de las 11 personas dos están laborando al momento de sofocar el incendio y en las labores de escombro detectamos cinco cuerpos calcinados, cuando llegan ya los familiares que se encontraban laborando nos dan los detalles que faltan tres personas más y ya ahorita se confirmó que están los ocho cuerpos en el mismo lugar”, indicó.

Fue cerca de las ocho de la mañana del martes cuando se recibió el reporte por parte del 911; al llegar, elementos de la Dirección de Bomberos debieron pedir refuerzos debido al tamaño del incendio.

Personal de la fiscalía se encargó del levantamiento forense de la escena y de los cuerpos, hasta el momento se desconocen las causas del incendio que llenó de luto a esta familia..

Doña Hermina solo atina a decir: “se trajo a todos y todos se fueron”.