¡No era sazonador de pollo! Familia se intoxica tras ingerir veneno para ratas en Nuevo León

Paramédicos de San Pedro Garza García recibieron el reporte de una familia intoxicada con veneno de rata en Nuevo León, la noche del lunes 19 de enero. Lo más sorprendente del caso es que todo se trató de una confusión por el sazonador de pollo.

El incidente ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia San Pedro Amplificación 400 y movilizó de inmediato a cuerpos de auxilio.

¿Cómo ocurrió la intoxicación por raticida en San Pedro?

De acuerdo con los primeros reportes, una mujer de 79 años, identificada como Modesta Grimaldo Becerra, utilizó un producto raticida en presentación de cubos creyendo que se trataba de concentrado de consomé de pollo.

El veneno fue agregado al caldo y al arroz que preparaba para su familia, sin notar la diferencia, según reportaron medios locales.

Durante la noche, la familia comenzó presentar malestares, por lo que solicitaron apoyo de emergencia alrededor de las 20:30 horas. Entre los intoxicados se encuentran:



Brayan Yadiel, de 9 años

Estrella Nohemí, de 17 años

Yahir, de 20 años

Alexandra Judith, de 32 años

Esthela, de 50 años

Todos ellos fueron trasladados en ambulancias de la Cruz Roja al Hospital Universitario para recibir atención médica especializada. Afortunadamente, su estado de salud fue reportado como estable.

¿Qué pasó con la mujer que confundió el veneno para ratas?

La mujer de 79 años también presentó síntomas de intoxicación, pero decidió permanecer en su casa y se negó a ser trasladada a un hospital, pese a la recomendación de los paramédicos.

Por fortuna, el error no tuvo consecuencias mayores y la mujer no fue investigada, ya que la familia aseguró que todo se trató de una terrible confusión.

Autoridades informaron que la sustancia ingerida será analizada para determinar su composición exacta y confirmar las causas de la intoxicación, así como para establecer si el producto contaba con etiquetas y advertencias visibles.

Riesgos de confundir productos tóxicos con alimentos

Casos como este no son aislados. Cada año se registran múltiples accidentes relacionados con la ingesta de productos de limpieza, pesticidas o venenos para animales.

El principal riesgo radica en:

