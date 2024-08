¡Miles de voces se alzan en CDMX! Familias exigen justicia en el Día Internacional de Desaparecidos

En el marco del Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, miles de voces se unieron en las calles de la Ciudad de México (CDMX) para exigir una respuesta urgente a una crisis que ha marcado a familias enteras .

Manifestantes gritaron por sus hijos, hermanos o amigos que no han sido encontrados

Con frustración y tristeza, así gritan quienes sufren una herida que no cierra, aquellos que tienen hijos, hermanos, familiares o amigos a los que no pueden guardarles luto, ni llega la resignación por su ausencia, pues no se saben si viven o han muerto.

“Vengo por mi hermano, José Alfredo Iglésias Cordero, son cuatro años ya y no lo hemos encontrado ni nos han hecho caso.”, denuncia Ruth Terrazas, hermana de José.

Familias de personas desaparecidas viven en la incertidumbre en México

La incertidumbre de no saber si tienen dolor, o si duermen bajo un techo, si ya comieron o sus restos esperan en algún lugar solitario los mantiene en vela.

“Mi hija esta desaparecida desde hace un año, desapareció en Coyoacán, no he podido encontrarla.”, lamenta Marisela Aguirre, madre de Marlene Blando.

Las calles de la CDMX se llenaron con los rostros de miles de desaparecidos

Este 30 de agosto, familiares y compañeros de personas desaparecidas salieron a las calles en la capital para visibilizarse con ansiedad. Pegaron fotografías, la cuales tiene historias detrás, sueños truncados y hogares con un lugar vacío.

“Tengo a mi hijo desaparecido desde el 5 de mayo, salió a jugar futbol y ya no regresó. Apenas estan empezando a indagar.”, cuenta María de los Ángeles García, madre de José Aberto Gómez García .

Manifestantes lograron llegar al Zócalo

Los manifestantes conviertieron la Glorieta del Ahuehuehuete en la de las personas desaparecidas. Marcharon por Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo; en 5 de Mayo se toparon con policías y tuvieron que rodear para accesar a la Plaza de la Constitución.

Esa fue la forma en que reciben a la organizaciones que salen a manifestarse en este 30 de agosto, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, un día en el que levantaron la voz, por quienes no pueden hacerlo, por quienes están desaparecidos.