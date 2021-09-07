Familias migrantes cautelosas ante adopción del bitcoin en El Salvador

Cada mes, el sastre salvadoreño Julio Ramírez recibe una pequeña transferencia bancaria desde Estados Unidos de sus dos hijas, quienes pagan unos pocos dólares en comisiones por la transacción, cosa que podría cambiar con la llegada del bitcoin.

El gobierno de El Salvador dice que su histórica adopción de bitcóin como moneda de curso legal a partir de esta semana ahorrará a los connacionales que viven en el extranjero millones de dólares en cargos por transferencia si, en cambio, usan la criptomoneda para enviar su dinero a casa.

Más de 2,5 millones de salvadoreños viven en el extranjero, la mayoría en Estados Unidos, y en 2020 enviaron casi 6,000 millones de dólares, equivalente a 23% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Pero Ramírez, quien tiene un pequeño taller en Colón, un municipio pobre a 19 kilómetros al oeste de la capital, San Salvador, afirmó que ni él ni sus hijas en California tienen intención de usar la moneda digital. Lo ven peligroso.

"Dicen que no van a hacer uso de esa forma de envío porque con esto de que pueden perder el dinero, no me puede llegar", confesó el sastre de 60 años. "No pensamos arriesgarnos en ningún momento, ni ellas ni yo", agregó.

A partir del martes, cuando El Salvador se convertirá en el primer país del mundo en reconocer el bitcoin como moneda de curso legal. El presidente Nayib Bukele ha dicho que cualquier ciudadano puede descargar la billetera digital gubernamental, llamada "CHIVO", una palabra local que significa "bueno", para aceptar pagos en la criptomoneda o en dólares.

Una vez instalada la aplicación en sus teléfonos, podrán retirar dólares de los cajeros automáticos respaldados por el Gobierno.

Tomorrow, for the first time in history, all the eyes of the world will be on El Salvador.#Bitcoin did this.#BTC🌎🇸🇻 https://t.co/h3zO2COYmb — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 6, 2021

Las encuestas sugieren que Bukele, de 40 años, es el gobernante más popular de América Latina. Pero tres meses después de que lanzó su plan bitcoin, el escepticismo respecto a la iniciativa sigue siendo generalizado y la mayoría de los salvadoreños se oponen a su adopción, según muestran los sondeos.

El mandatario argumenta que la criptomoneda mejorará la situación de los salvadoreños y enfatiza que su uso es opcional en el empobrecido y dolarizado país centroamericano.

"Nuestro pueblo paga $400 millones al año en comisiones por las remesas", escribió el presidente en Twitter en agosto pasado. "Solo ese ahorro será un beneficio enorme para nuestra gente (o al menos para quien así lo desee)", añadió.

Pero Ramírez remarcó que, incluso si a sus hijas les cobraban entre 10 y 15 dólares por cada 100 enviados a casa, la volatilidad de bitcoin y la falta de información sobre la moneda significaban que no es una opción viable. El sastre detalló que recibe alrededor de 150 dólares al mes.

Muchos salvadoreños encuestados en un estudio reciente de la Universidad Centroamericana (UCA) argumentan que la cibermoneda solo beneficiará a los ricos, los inversores extranjeros, el Gobierno, los empresarios y los bancos.

Reuters habló con una decena de salvadoreños que envían o reciben remesas, y solo uno, el gerente de un restaurante con sede en Los Ángeles, Salvador Amaya, de 51 años, señaló que planeaba usar el bitcóin.

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