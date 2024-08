Familias de pescadores desaparecidos en Campeche claman por ayuda en su desesperada búsqueda

En el pequeño poblado de Nuevo Campechito, municipio de Carmen, Campeche, la desesperación y la angustia se han apoderado de las familias de los cuatro pescadores desaparecidos que salieron a trabajar el pasado 11 de agosto, y hasta hoy, no han regresado, dejando a sus seres queridos sumidos en la incertidumbre y el temor.

Patricia Acosta, madre de José Francisco de la Cruz, uno de los desaparecidos, expresa su dolor, pero mantiene la esperanza viva. “No, no, no me siento derrotada todavía, si quiero ver a mi hijo regresar con vida y pues la verdad no nos vamos a dar por vencidos hasta que nosotros demos con ellos”, declaró Acosta con voz quebrada, pero firme, en su determinación de encontrar a su hijo.

¿Quiénes son los 4 pescadores desaparecidos?

Se trata de los pescadores José Francisco de la Cruz, de 27 años, José Manuel Arias y su hijo José Luis Arias, así como José Guadalupe Chablé, de 23 años, quienes partieron el pasado domingo 11 de agosto del muelle de Nuevo Campechito hacia la zona de Cayo Arcas, un área conocida por ser rica en pesca. Desde aquel día, el silencio ha sido la única respuesta que han recibido las familias cuando intentan comunicarse con ellos a través del sistema de radio, donde solo impera la estática.

Juana Cruz, madre y esposa de los desaparecidos, José Manuel Arias y su hijo José Luis Arias, comparte la angustia de Patricia Acosta al comentar lo siguiente: “vinieron a pescar y desde el día 11 no sabemos nada de ellos y pues ya nosotros estamos angustiados, no sabemos ni qué pasó, queremos que la autoridad nos ayude”.

Ante esta situación, la Décima Primera Zona Naval de la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos ha emitido una ficha de emergencia, asegurando que se ha iniciado la búsqueda correspondiente .

A pesar de que según las autoridades se han iniciado los trabajos de búsqueda, las familias claman por una mayor intervención de las autoridades, temiendo que el tiempo sea un enemigo en la búsqueda de sus seres queridos. Cabe destacar que la comunidad a donde pertenecen los pescadores desaparecidos se une en oraciones y vigilias, esperando un milagro que devuelva a estos cuatro hombres a sus hogares y con sus respectivas familias.