Familias ucranianas llegan a Tijuana para pedir asilo en EU

Familias ucranianas llegaron hasta la línea internacional de San Ysidro frontera con Tijuana, Baja California para solicitar asilo político a Estados Unidos.

Afirman que huyen de la guerra que se desata entre Rusia y su país de origen. A decir de algunas de estas familias y en el poco nivel del idioma español e inglés que manejan, aseguran que desde los primeros bombardeos realizados por Rusia, decidieron abandonar sus negocios y salir de Ucrania para proteger su integridad y la de sus familias.

”...Tenemos negocios en Ucrania pero decidimos salir del país y venir a los Estados Unidos para mantenernos a salvo…” –Familia Ucraniana en Tijuana.

”...Hay diferentes albergues en la ciudad donde se les pudiera ayudar pero ellos no quieren, dicen que no, no quieren, están negados...” –Claudia Chávez, Protección al migrante.

Al rechazar la ayuda por parte de la Agencia de Protección al Migrante, comentaron que ya se entrevistaron con autoridades de migración estadounidense, mismos que les informaron que deben esperar sin especificar cuándo volverán a ser atendidos.

Estas cuatro familias acompañadas de niños, niñas y personas de la tercera edad se mantendrán en el cruce fronterizo hasta recibir respuesta a su petición de asilo político por parte de la unión americana para resguardarse del conflicto bélico por el que atraviesa su país.

Alistan detalles para la salida de 63 ucranianos en operación rescate de México

Se alistan los últimos detalles para la salida de 63 personas que lograron abandonar ucrania, como parte de la segunda etapa de la operación rescate que encabeza México para ayudar a los connacionales que se vieron atrapados por el conflicto armado en Europa del este y que han llegado de Ucrania, Polonia, Hungría o Austria para ponerse a salvo.

”... Sólo confirmar que el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana con las personas mexicanas y sus familiares directos va a despegar mañana a las 8 de la mañana hora local, cero horas tiempo de México. Tenemos hasta ahora un número de 63 personas que viajan de regreso... "–Daniel Millán, Jefe de la oficina de la SRE.

A pesar de la segunda operación rescate, en la que el gobierno de México ha enviado una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana por los connacionales que lograron salir de Ucrania. Hay 30 mexicanos en la zona del conflicto armado, que decidieron quedarse por su familia o están en lugares poco accesibles.

“…Tenemos alrededor de 30 personas que continúan en Kiev por su propia voluntad no quieren salir, unos porque son esposas están casadas con Ucrania y como ustedes saben hay una ley de reclutamiento militar que no permite salir a los ucranianos de entre18 y 60 años, de tal manera que las esposas mexicanas han decidido permanecer con sus hijos. Hay un par de casos de mexicanos que también son Ucranianos y que por el tema de reclutamiento militar no podrán salir. Y otros que por alguna razón están en lugares difíciles y no hemos podido todavía sacarlos…” –Olga García Guillén, Embajadora de México en Ucrania.