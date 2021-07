VIDEO: Pareja graba aterrador momento en que fantasma los corre de su cueva

Tony y Beth Ferguson, una pareja de “cazafantasmas”, se llevó un gran susto durante su visita a las Cuevas de Carnglaze, en la región de Cornualles, Reino Unido, pues captaron el momento justo en el que se escucha que un fantasma les dice "¡lárguense!” (get out of here).

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron a mediados del mes pasado, cuando esta pareja aficionada a los hechos paranormales decidió visitar las Cuevas de Carnglaze, un lugar famoso en el Reino Unido que tiene fama de que varias personas se han llevado un susto, supuestamente por avistamientos de fantasmas.

Personas han señalado desde hace al menos 300 años que en estas oscuras cuevas se escucha la frase “get out of here!” (¡váyanse de aquí!), por lo que la pareja Ferguson viajó para comprobarlo en carne propia, y al final se dieron cuenta que todos los mitos sobre este lugar eran ciertos.

La pareja instaló cámaras en distintos puntos de una de las cuevas, y mientras estaban esperando algo extraordinario, se escucha una voz que dice: “get out of here!”. En el lugar sólo se observa a la pareja, mientras que en al menos dos ocasiones se escucha la misma petición.

Pareja capturó avistamiento de fantasma

Luego de escuchar la aterradora voz, otras cámaras captaron el momento en el que una figura luminosa aparece cerca de la pareja justo en el momento en que se escucha la petición.

Tony Ferguson, uno de los “cazafantasmas”, afirmó que la experiencia fue aterradora, pues aunque ha estado en otros lugares “embrujados” del Reino Unido y otras partes del mundo, la experiencia en las Cuevas de Carnglaze fue muy distinta y aterradora.

“Mientras caminábamos, sentí que nos seguían, como si hubiera algo detrás de nosotros”, afirmó.

La pareja añadió que además de los sonidos que fueron capturados en los clips, también escucharon voces que les susurraban directamente al oído. En Reino Unido, esta afirmación causó opiniones divididas, pues mientras algunos han respaldado la vivencia de los Ferguson, otros afirman que se trata de ediciones de audio y video.

