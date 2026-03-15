Cae jefe de plaza de “La Familia Michoacana”; coordinaba extorsiones en el Edomex

En un operativo relámpago que unió a todas las fuerzas mexicanas de seguridad, se logró la captura de un hombre señalado como presunto líder de "La Familia Michoacana" en el Estado de México.

El detenido, identificado como Rodolfo "N", no solo cargaba con droga y armas, sino con un historial de delitos que lo vinculan como operador principal de al menos seis municipios del Edomex, donde mantenía bajo terror a transportistas y comerciantes.

🚨 #VillaGuerrero 📍

Durante el #OperativoSur, la #SSEdoMex 👮🏻‍♀️👮🏻‍♂️ en coordinación con @FiscaliaEdomex, @Defensamx1 y @GN_MEXICO_ detuvo a un hombre por su probable participación en delitos contra la salud, portación de arma prohibida y encubrimiento por receptación. pic.twitter.com/7GlK8MKVZv — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) March 15, 2026

Así fue el operativo contra el líder de la "Familia Michoacana"

El operativo ocurrió durante los recorridos de vigilancia del Operativo Sur (estrategia de seguridad desplegada por fuerzas federales y estatales). Al llegar a la altura del paraje Las Cabañas, elementos de la Secretaría de Seguridad, Defensa y Guardia Nacional detectaron a un hombre que, al ver las patrullas, intentó huir.

El sujeto quiso dar un giro brusco y aceleró su motocicleta para darse a la fuga, pero los elementos le cerraron el paso de inmediato, esto antes de que pudiera perderse entre los caminos.

¿Qué encontraron cuando arrestaron al líder criminal?

Al realizarle la revisión de rutina, los oficiales encontraron que el sospechoso, de 41 años, no era un simple transeúnte. Llevaba entre sus pertenencias varias dosis de marihuana, un cuchillo y dos radios transmisores.

Oficiales también encontraron un par de libretas con anotaciones detalladas y que la motocicleta en la que viajaba tenía un reporte activo de robo con violencia desde el pasado 21 de enero.

Estos eran los estados en los que operaba el líder de "La Familia Michoacana"

Las investigaciones preliminares señalan que Rodolfo "N" sería un jefe de plaza de "La Familia Michoacana", con un área de operación que abarca Villa Guerrero, Tenancingo, Malinalco, Ocuilan, Zumpahuacán y Tenango del Valle.

Sus funciones principales, según autoridades, incluían actividades como el cobro de "derecho de piso" a comerciantes y la gestión de rentas de taxis, además de estar vinculado con algunos casos de secuestro y distribución de sustancias ilícitas en la región.

Fue detenido en @TlahuacRenace Ángel “N”, alias “El Chaparro”, por su probable participación en el delito de asociación delictuosa agravada.



De acuerdo con autoridades, este sujeto es presunto integrante del grupo criminal “La Familia Michoacana”, relacionado con delitos como… pic.twitter.com/FsYUAPX4a0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 6, 2026

¿Qué delitos enfrenta el detenido?

Por ahora, el detenido enfrenta cargos por delitos contra la salud, portación de arma prohibida y encubrimiento por receptación (por la moto robada). La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya se encontraría trabajando en ampliar las investigaciones para sumar las acusaciones que quedan por añadir.

Rodolfo "N" fue trasladado para determinar su situación jurídica, mientras las investigaciones continúan para desmantelar toda la célula.

¿Qué es el Operativo Sur en el que arrestaron al jefe de plaza de "La Familia Michoacana"?

Esta detención es parte de una estrategia llamada "Operativo Sur" en la que se busca recuperar la paz en los municipios colindantes con Guerrero y Michoacán.

La Secretaría de Seguridad recordó a la población que la denuncia anónima es vital para seguir sacando a estos generadores de violencia de las calles.