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Miles de usuarios deberán ajustar su viaje: cambian horarios del Mexibús y Mexicable este 16 de marzo

Consulta los horarios del Mexibús y Mexicable para este lunes 16 de marzo feriado y planifica tu viaje durante el puente en el Estado de México.

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Cambian horarios del Mexibús y Mexicable el 16 de marzo: consulta cómo operarán|Mexibús Edomex

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

Miles de usuarios del transporte público en el Estado de México deberán ajustar sus traslados este lunes 17 de marzo, ya que el Mexibús y Mexicable operarán con horarios especiales por el puente del día festivo por el natalicio de Benito Juárez.

El cambio aplicará en todas las líneas del sistema y afectará a pasajeros que utilizan estas rutas para trasladarse entre municipios del Edomex y conexiones con la Ciudad de México, por lo que autoridades recomiendan consultar los horarios antes de salir de casa.

A continuación te compartimos cómo funcionará el servicio en cada línea para que puedas organizar mejor tu viaje.

Así operará la Línea 1 del Mexibús

En la Línea 1 del Mexibús, que conecta zonas del municipio de Tecámac con Ciudad Azteca, los horarios serán los siguientes:

  • Ojo de Agua: de 04:00 a 00:29 horas
  • Ciudad Azteca: de 04:46 a 01:15 horas
  • Ruta Ojo de Agua – AIFA: de 04:00 a 23:00 horas

Esta línea es una de las más utilizadas por usuarios que se trasladan hacia la zona norte del Valle de México.

Horarios del Mexibús Línea 2

La Línea 2 del Mexibús, que conecta Ecatepec con Río de los Remedios, tendrá operación en estos horarios:

  • Las Américas: de 04:00 a 23:56 horas
  • La Quebrada: de 04:59 a 00:55 horas
  • Las Américas – Río de los Remedios: de 05:00 a 22:33 horas
  • Río de los Remedios: de 05:40 a 23:13 horas

Esta ruta es clave para quienes se trasladan hacia el norte de la Ciudad de México.

Servicio en las líneas 3 y 4 del Mexibús

En la Línea 3, que conecta Chimalhuacán con Pantitlán, el servicio operará en estos horarios:

  • Chimalhuacán: de 04:00 a 23:54 horas
  • Pantitlán: de 04:57 a 00:51 horas
  • Acuitlapilco: de 04:00 a 00:13 horas
  • Central de Abastos: de 04:00 a 00:35 horas

Por su parte, la Línea 4 del Mexibús, que conecta la zona de Indios Verdes con Tecámac, funcionará de la siguiente manera:

  • Terminal UMB: de 04:05 a 23:37 horas
  • La Raza: de 05:23 a 00:55 horas

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Horario del Mexicable este 16 de marzo

El Mexicable, que conecta zonas altas de Ecatepec con estaciones del Mexibús y del Metro, también tendrá horario especial durante la jornada.

  • Las líneas 1 y 2 operarán de 07:00 a 23:00 horas.

Este sistema es utilizado diariamente por miles de personas para reducir tiempos de traslado en zonas de difícil acceso.

Recomendación para usuarios del transporte

Debido a los ajustes por el puente del día festivo, autoridades recomiendan revisar los horarios antes de iniciar el traslado, especialmente si se requiere hacer conexiones con Metro, Mexibús o Mexicable.

Planear el viaje con anticipación permitirá evitar contratiempos y organizar mejor los traslados durante esta jornada en el Estado de México.

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