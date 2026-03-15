Miles de usuarios deberán ajustar su viaje: cambian horarios del Mexibús y Mexicable este 16 de marzo
Consulta los horarios del Mexibús y Mexicable para este lunes 16 de marzo feriado y planifica tu viaje durante el puente en el Estado de México.
Miles de usuarios del transporte público en el Estado de México deberán ajustar sus traslados este lunes 17 de marzo, ya que el Mexibús y Mexicable operarán con horarios especiales por el puente del día festivo por el natalicio de Benito Juárez.
El cambio aplicará en todas las líneas del sistema y afectará a pasajeros que utilizan estas rutas para trasladarse entre municipios del Edomex y conexiones con la Ciudad de México, por lo que autoridades recomiendan consultar los horarios antes de salir de casa.
A continuación te compartimos cómo funcionará el servicio en cada línea para que puedas organizar mejor tu viaje.
Así operará la Línea 1 del Mexibús
En la Línea 1 del Mexibús, que conecta zonas del municipio de Tecámac con Ciudad Azteca, los horarios serán los siguientes:
- Ojo de Agua: de 04:00 a 00:29 horas
- Ciudad Azteca: de 04:46 a 01:15 horas
- Ruta Ojo de Agua – AIFA: de 04:00 a 23:00 horas
Esta línea es una de las más utilizadas por usuarios que se trasladan hacia la zona norte del Valle de México.
Horarios del Mexibús Línea 2
La Línea 2 del Mexibús, que conecta Ecatepec con Río de los Remedios, tendrá operación en estos horarios:
- Las Américas: de 04:00 a 23:56 horas
- La Quebrada: de 04:59 a 00:55 horas
- Las Américas – Río de los Remedios: de 05:00 a 22:33 horas
- Río de los Remedios: de 05:40 a 23:13 horas
Esta ruta es clave para quienes se trasladan hacia el norte de la Ciudad de México.
Servicio en las líneas 3 y 4 del Mexibús
En la Línea 3, que conecta Chimalhuacán con Pantitlán, el servicio operará en estos horarios:
- Chimalhuacán: de 04:00 a 23:54 horas
- Pantitlán: de 04:57 a 00:51 horas
- Acuitlapilco: de 04:00 a 00:13 horas
- Central de Abastos: de 04:00 a 00:35 horas
Por su parte, la Línea 4 del Mexibús, que conecta la zona de Indios Verdes con Tecámac, funcionará de la siguiente manera:
- Terminal UMB: de 04:05 a 23:37 horas
- La Raza: de 05:23 a 00:55 horas
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👉 Te compartimos los horarios de servicio que brindarán el #Mexicable y #Mexibús para este lunes 16 de marzo. #ElPoderDeServir @delfinagomeza @horacioduarteo @JuanHugoNeza @SEMOV_Edomex pic.twitter.com/n8vZvht5ae— Mexibús Informa (@MexibusInforma) March 13, 2026
Horario del Mexicable este 16 de marzo
El Mexicable, que conecta zonas altas de Ecatepec con estaciones del Mexibús y del Metro, también tendrá horario especial durante la jornada.
- Las líneas 1 y 2 operarán de 07:00 a 23:00 horas.
Este sistema es utilizado diariamente por miles de personas para reducir tiempos de traslado en zonas de difícil acceso.
Recomendación para usuarios del transporte
Debido a los ajustes por el puente del día festivo, autoridades recomiendan revisar los horarios antes de iniciar el traslado, especialmente si se requiere hacer conexiones con Metro, Mexibús o Mexicable.
Planear el viaje con anticipación permitirá evitar contratiempos y organizar mejor los traslados durante esta jornada en el Estado de México.
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