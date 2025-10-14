Tragedia en Nuevo Laredo: Explosión por acumulación de gas deja heridos y casas destrozadas | VIDEO

Una detonación masiva sacudió la mañana de este martes a Nuevo Laredo, Tamaulipas. La fuerte explosión por acumulación de gas dejó al menos cuatro personas hospitalizadas, una de ellas con quemaduras graves, y provocó severos daños en varias viviendas y vehículos de la colonia Infonavit Fundadores. El siniestro ocurrió alrededor de las 08:30 horas, luego de que una fuga provocara el estallido, la cual cimbró la zona sur de la ciudad.

De acuerdo con reportes preliminares, el estallido destruyó por completo una vivienda y causó daños estructurales en al menos otras dos, además de quebrar ventanas y puertas en casas aledañas.

💥 Una explosión en la colonia Infonavit de Nuevo Laredo, Tamaulipas, despertó alarma entre los vecinos esta mañana. El estruendo cimbró viviendas y rompió algunas ventanas, según reportes ciudadanos en redes sociales.



Autoridades locales acudieron al lugar y realizan labores… pic.twitter.com/1VkS91JrXf — INFO7MTY (@info7mty) October 14, 2025

Vecinos que escucharon el estruendo corrieron para auxiliar a las víctimas; entre ellas, una mujer de 64 años identificada como María de Jesús Pérez González, quien fue rescatada de entre los escombros con graves quemaduras y trasladada de emergencia a un hospital. Otras tres personas resultaron lesionadas, aunque lograron salir por su propio pie.

Autoridades aplican el Plan DN-III tras la explosión en Nuevo Laredo

Elementos del Ejército Mexicano aplicaron de inmediato un plan emergente de apoyo, mientras que personal de Protección Civil y Bomberos trabajó por más de dos horas para sofocar las llamas y evitar un nuevo siniestro.

Por precaución, se evacuó la Preparatoria Cobat 01, ubicada a espaldas del sitio de la explosión, y varias familias fueron retiradas de sus viviendas.

🚨 #NuevoLaredo | Explosión por acumulación de gas

Una vivienda del Infonavit, cerca de la UAT, estalló esta mañana, dejando una mujer gravemente herida, quien fue auxiliada por vecinos y trasladada al IMSS de La Bandera. #Tamaulipas pic.twitter.com/A9whuvTgoI — Gildo Garza (@GildoGarzaMx) October 14, 2025

Gobierno municipal evalúa daños y ofrece apoyo a familias afectadas

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal acudió al lugar una vez controlada la emergencia. Tras evaluar los daños, aseguró en rueda de prensa con los medios que el municipio apoyará en la reparación de las casas afectadas y en la limpieza del área: “Desde el primer momento se coordinaron acciones para brindar apoyo a las familias”.

Personal de Gas Natural acudió al sitio para revisar las instalaciones y controlar la fuga; además, se suspendió temporalmente el suministro eléctrico como medida preventiva.