¡Más de 8 días desaparecida! Suspenden búsqueda de la niña Juliana en la montaña de Chiapas

Cada día que pasa, crece la angustia para la familia de Juliana López. Una niña de tan solo 9 años que desapareció el pasado sábado 7 de febrero, luego de subir a la montaña en Tila, Chiapas.

A pesar del enorme despliegue de elementos estatales y voluntarios para dar con la menor, Protección Civil de Chiapas informó que se suspendió durante este fin de semana la búsqueda de Juliana, debido al mal clima por el paso del frente frío 40.

Suspenden la búsqueda de Juliana en Tila, Chiapas

A través de un comunicado, cuerpos de rescate informaron que por decisión unánime entre el Ayuntamiento de Tila y la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada, se acordó suspender labores de campo en la zona montañosa de la localidad Ojo de Agua.

Lugar en el que fue vista por última vez la menor Juliana, quien no era la primera vez que recorría esa zona, pero la tarde del sábado ya no se volvió a saber nada de ella.

Las autoridades aseguraron que la decisión de parar la búsqueda durante este fin de semana se debió a las condiciones del terreno por el paso del frente frío 40; lo que podría poner en riesgo a las brigadas de rescate y a vecinos.

¿Qué se sabe de la desaparición de la niña Juliana en Chiapas?

Primeros reportes indican que Juliana, también conocida en el poblado como Juanita, subió al cerro alrededor del mediodía junto con su madre y sus hermanos para recoger leña.

Testimonios refieren que la menor decidió adelantarse y bajar primero, algo que hacía de manera frecuente, por lo que no resultó extraño. Pero, al llegar a casa, la familia se dio cuenta de que la pequeña no estaba ahí.

Desde ese día, pobladores ayudaron a la búsqueda, pero no fue hasta que el 9 de marzo se sumaron elementos de la Secretaría de Protección Civil, Policía Municipal, SEDENA, Guardia Nacional, Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

Debido a que la familia es de escasos recursos y no cuenta con fotografías actuales, la Alerta Amber difundió el retrato hablado de la pequeña, quien mide 1.40 metros de altura, tiene ojos color café oscuro y cabello castaño claro.

