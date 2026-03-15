¡Fuerte estallido en Taxco! Explota taller de pirotecnia en Cacalotenango, Guerrero

La tranquilidad entre la comunidad de Cacalotenango, en el municipio de Taxco, ubicado en el estado de Guerrero, se vio interrumpida por un estruendo que sacudió el terreno este domingo. Lo que parecía un fin de semana normal se convirtió en emergencia cuando un taller donde se fabricaba pirotecnia explotó de forma violenta.

El incidente no solamente dejó daños materiales y cenizas por el fuego en el lugar, sino también a un joven herido de gravedad que tuvo que ser trasladado a un hospital para intentar salvarle la vida.

El sonido del estruendo alertó a vecinos

El reporte de la explosió llegó a Protección Civil de Taxco un tiempo después de que los vecinos de Cacalotenango escucharan una explosión y vieran una columna de humo elevarse desde el taller. Al llegar al lugar de los hechos, rescatistas se encontraron con restos de pólvora, materiales quemados, personas heridas y huellas evidentes de la fuerza de la explosión.

La prioridad de las autoridades fue asegurar la zona para evitar que otros materiales explosivos que aún estaban en el lugar pudieran activarse con el calor del incendio.

Heridos tras explosión en taller de pirotecnia en Taxco

Tras la explosión un joven de aproximadamente 20 años de edad, quien se encontraba cerca de la zona del accidente, resultó con lesiones que requirieron atención médica inmediata. Paramédicos estabilizaron al joven y lo trasladaron inmediatamnte al Hospital General "Adolfo Prieto".

Hasta el momento, su estado de salud se mantiene bajo reserva, pero el impacto fue bastante fuerte como para movilizar a especialistas de urgencias.

Así apagaron el fuego en taller de pirotecnia

Debido a la naturaleza del material que se maneja en estos talleres de pirotecnia, el operativo para apagar el incendio no fue sencillo. En el lugar trabajaron elementos de la Policía Municipal, la Cruz Roja, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional.

Mientras los bomberos locales se enfocaban en sofocar las llamas, los militares aseguraron el perímetro para investigar si el taller contaba con los permisos correspondientes para operar con pólvora.

🚨#AlertaADN



Explotó un taller de pirotecnia clandestino en el poblado de Cacalotenango, en Taxco, Guerrero; una persona es trasladada al hospital General "Adolfo Prieto" pic.twitter.com/fHiv9h9txE — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 15, 2026

El peligro de utilizar pólvora sin tener los conocimientos necesarios

Este tipo de accidentes nos recuerda que la pólvora no puede manejarse sin tener el conocimiento necesario. Fabricar cohetes y castillos es una tradición del estado de Guerrero, pero también es una actividad de alto riesgo. Una chispa mínima, el exceso de calor o incluso la fricción de los materiales pueden provocar una reacción en cadena.

Los peligros no son solo las quemaduras; las explosiones de este tipo pueden causar pérdida de extremidades, daños auditivos permanentes y hata la muerte.