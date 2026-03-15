Terror en el Edomex: Catean veterinaria clandestina en Ciudad Azteca; tenían restos de perros en maletas

La pesadilla para decenas de animalitos terminó gracias al llamado de emergencia de varios vecinos en Ecatepec, Edomex. En un operativo que dejó al descubierto el horror que se vivía tras las puertas de una supuesta veterinaria en el fraccionamiento Ciudad Azteca, la Fiscalía del Estado logró rescatar a 25 animales que vivían en condiciones deplorables.

Lo que debía ser un lugar de cuidado y salud resultó ser un sitio de maltrato y abandono, donde incluso se hallaron restos de animales que no lograron sobrevivir al descuido de sus cuidadores.

Ponen en marcha #Tecámac consultorio móvil para esterilizar mascotas. @rosiwongromero puso en marcha el Consultorio Móvil de Esterilización para Animales Domésticos, unidad equipada con cuatro quirófanos que ampliar los servicios veterinarios gratuitos.https://t.co/iufSMRswrp pic.twitter.com/jdl04Q57zy — Quadratín EMX (@QuadratinEdomex) March 14, 2026

Vecinos reportaron la veterinaria

Todo empezó el pasado 13 de marzo, durante una de las Mesas de Paz en la zona de Ciudad Azteca Sección Poniente. Cansados de lo que vivían todos los días, vecinos alzaron la voz para reportar las irregularidades en el establecimiento.

La denuncia fue un punto clave que movilizó a las áreas de Medio Ambiente, Ecología y Protección Civil de Ecatepec, quienes no tardaron en atender la situación junto con la Fiscalía para intervenir el inmueble de manera legal.

Encuentran restos de perros en maletas

Lo que encontraron los oficiales al entrar al local el pasado sábado 14 de marzo fue algo escalofriante. Más allá del olor y la falta de higiene, el personal de la Fiscalía Especializada se topó con un hallazgo macabro: los restos de dos perros que habían sido metidos en maletas.

Tras encontrarse con semejante horror, se confirmó que el lugar no solo operaba de forma ilegal, sino que el trato hacia los animales era de maltrato, lo que llevó a asegurar el inmueble de manera inmediata, junto con la colocación de sellos de clausura.

Encuentran animales en hacinamiento y desnutrición en veterinaria del Edomex

Al interior de la veterinaria se encontraban 19 perros —varios de ellos apenas unos cachorritos— y 6 gatos, todos amontonados en espacios reducidos y sin las condiciones básicas para vivir de manera digna.Muchos de los perritos presentaban cuadros severos de desnutrición y falta de cuidados médicos.

Al ser cuestionados, los encargados del lugar no pudieron presentar los documentos necesarios para acreditar que el establecimiento se encontraba funcionando legalmente.

Maltrato animal en #Jalisco



🚨 Autoridades rescataron a 21 perros en una finca de la colonia San Pedrito, San Pedro Tlaquepaque, tras recibir reportes de animales desnutridos y en aparente abandono.



Durante el cateo realizado el 6 de marzo, se localizaron ocho perros tipo… pic.twitter.com/CvYdpv1pyy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 11, 2026

La Marina en clausura de veterinaria clandestina

Debido a la tensión y la gravedad del caso, el operativo no fue sencillo. Luis Alberto López Pérez, consejero Jurídico de Ecatepec, detalló que se necesitó del apoyo de elementos de la Marina y Seguridad Ciudadana para brindar resguardo mientras la Fiscalía realizaba el cateo.

La coordinación entre los tres niveles de gobierno permitió que los animales fueran resguardados y que el inmueble quedara bajo custodia de las autoridades correspondientes.

¿Qué pasará con los perros y gatos rescatados en veterinaria del Edomex?

A petición de la Fiscalía, todos los animales rescatados fueron trasladados al Centro de Control y Bienestar Animal de Ecatepec. Ahí, veterinarios ya se encargan de alimentarlos, curarlos y darles la atención que necesitan.

Por ahora, los perros y los gatos permanecerán bajo resguardo mientras concluye la investigación por delitos contra el ambiente y maltrato animal.