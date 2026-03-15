¡Cae “El Joker”! Abaten a jefe de sicarios del CJNG tras emboscada en Colima

El rastro de violencia que dejó el ataque contra policías de Colima en febrero tras la muerte de "El Mencho" finalmente obtuvo justicia tras el hallazgo de los culpables. Tras un intenso operativo que cruzó fronteras entre Jalisco y Colima, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) lograron localizar a una célula clave del grupo criminal, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En una comunidad solitaria de El Alpuyequito, el intercambio de disparos dejó cuatro presuntos criminales abatidos, entre ellos un peligroso líder de sicarios conocido como "El Joker".

Quién es "El Joker", líder de sicarios del CJNG abatido en Colima

Iván “N”, mejor conocido como "El Joker", no era un nombre cualquiera en la lista de las autoridades. Inteligencia del estado de Colima lo ubicaba como el jefe de una de las células de sicarios más sanguinarias del CJNG en el estado.

A "El Joker" se le vincula con al menos 10 asesinatos recientes en Manzanillo y la capital, además de haber ordenado la ejecución de más de 15 personas. Su caída representa un golpe a la estructura operativa del CJNG en zonas estratégicas del estado.

Así fue el operativo contra miembros del CJNG en Colima

La caída de estos delincuentes fue posible gracias al seguimiento del C5i. Todo comenzó el pasado 21 de febrero, cuando una camioneta captada en Tonila, Jalisco, ingresó a Colima. Tras el ataque del 27 de febrero (supuestamente provocado como protesta por la muerte del líder principal del cártel, Nemesio Oseguera) donde murió un policía estatal, el reconocimiento facial identificó a "El Joker" conduciendo una camioneta.

Tras varios días fuera de los radares, el vehículo fue detectado nuevamente este 13 de marzo en una brecha cerca del canal de El Alpuyeque, activando la alerta máxima.

En Colima fue abatido Iván “N”, alias El Joker, presunto jefe de sicarios del CJNG. 🚨



El sujeto estaría relacionado con el asesinato de un policía estatal ocurrido recientemente. El enfrentamiento con fuerzas de seguridad dejó cuatro presuntos delincuentes sin vida. Las… pic.twitter.com/ogu0iVh3Ow — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 15, 2026

Balacera en El Alpuyeque por operativo contra CJNG

Al ser interceptados por patrullas estatales, los pasajeros de la camioneta no se entregaron. En lugar de detenerse, desataron una balacera contra los oficiales, quienes repelieron el ataque de forma inmediata.

El saldo final fue de cuatro sujetos abatidos: "El Joker", Fernando “N” alias "La Bomba", además de Junior “N” y Enrique “N” alias "Chirimiki".

Justicia para policía asesinado por el CJNG en Colima

Entre los abatidos no solo estaba el líder de sicarios. También murió "La Bomba", quien junto con "El Joker" tenía indicios de haber participado en el atentado del 27 de febrero contra dos elementos de la policía estatal.

En aquella agresión, un agente perdió la vida y una mujer policía resultó herida.

De “Harry Potter” a “El Joker”: los 23 peligrosos reos prófugos tras operativo contra “El Mencho”



El operativo federal que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes dejó un daño colateral: la fuga de 23 internos del penal de #Ixtapa, en Puerto Vallarta, quienes… pic.twitter.com/8NJd5kPI2E — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 25, 2026

Colima bajo vigilancia extrema

A pesar del desenlace en el operativo, la vigilancia en el estado se mantiene en niveles altos. El nexo de los abatidos con el CJNG y su historial de homicidios obligan a las autoridades a realizar este tipo de operativos de seguridad.