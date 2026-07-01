Así operaba el feminicida serial de Tabasco que atacó a Yolanda Jiménez; usaba un perfil falso para “contratar” mujeres

Durante una conferencia de prensa del pasado 30 de junio, la Fiscalía General del Estado (FGE) reveló todo el modus operandi de Faustino "N", el feminicida serial de Tabasco que cometió al menos dos asesinatos y tres abusos sexuales, esto tras citar a sus víctimas utilizando un perfil falso de Facebook con el nombre de "Lorena Arias", en el que publicaba vacantes de limpieza falsas.

Hasta 195 años de cárcel para el feminicida de Tabasco, asegura la FGE

Según las autoridades ministeriales, les pedía a las mujeres acudir a la Quinta Meliá, donde solo una de ellas pudo escapar con la promesa de volver al día siguiente.

¿Cómo engañaba el feminicida de Tabasco a sus víctimas?

Rafael Ramírez, vicefiscal de Derechos Humanos de Tabasco, detalló que a través de la identidad de Lorena Arias Díaz, se ganaba la confianza de mujeres vulnerables que buscaban empleo doméstico o de aseo en Facebook. Una vez que llegaban al lugar y cometía los crímenes, tomaba control de los celulares de las víctimas para enviar mensajes de WhatsApp a sus parejas o familiares, donde en nombre de ellas aseguraba que "el empleo no le había gustado" y que ya iban a casa.

Del primer feminicidio que cometió, la FGE ofrecía una recompensa de 250 mil pesos a quien aportara información. FGE Del primer feminicidio que cometió, la FGE ofrecía una recompensa de 250 mil pesos a quien aportara información. FGE Del primer feminicidio que cometió, la FGE ofrecía una recompensa de 250 mil pesos a quien aportara información. FGE

Esto retrasaba la activación de los protocolos de búsqueda, y por ende retrasaba las investigaciones en su contra, dándole tiempo para esconder los cuerpos de las víctimas.

“Esta Fiscalía se encuentra analizando la posible participación de uno o más personas que posiblemente actuaban junto con Faustino “N” quien ya se encuentra vinculado a dos procesos por el delito de feminicidio y uno por el delito de índole sexual. Mientras tanto esta fiscalía solicitará los mandamientos judiciales necesarios que permitan llevar ante la autoridad judicial a quién o quiénes pudieron haber auxiliado a la hora imputado en la comisión de dichos hechos”. detalló Rafael Ramírez en conferencia de prensa.

¿Cómo logró escapar la segunda víctima del feminicida de Tabasco?

El 1º de junio del 2026, una de las víctimas logró escapar con vida tras la agresión sexual con la promesa de volver al día siguiente, sin embargo, al escapar metió inmediatamente su denuncia, donde identificó a Faustino "N" y el lugar de los hechos, datos fundamentales para que la FGE conectara los casos y ejecutara la orden de cateo.

En el sitio, hallaron el cuerpo de Yolanda Jiménez, quien sufrió las agresiones del sujeto solo un día después de la segunda víctima. En este punto aclararon que el feminicida serial ya había cometido otro ataque en noviembre del 2024 en la zona de Dos Montes.

¿Qué pasará con el feminicida de Tabasco?

Faustino "N" ya suma dos vinculaciones a proceso y se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Número 1 de Villahermosa. Los cargos de feminicidio y violación le podrían dar hasta 195 años de prisión, según la FGE.