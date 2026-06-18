FGR mueve piezas clave en Colima: designan a Susana Aletxa Macías como nueva fiscal federal

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el más reciente e importante relevo en su estructura operativa en Colima como parte de una estrategia nacional de fortalecimiento institucional. La dependencia designó a Susana Aletxa Macías como nueva fiscal federal en la entidad.

La presentación oficial se realizó ante agentes del Ministerio Público de la Federación, integrantes de los Equipos de Investigación y Litigación, elementos de la Policía Federal, Ministerial y personal de Servicios Periciales adscritos a la representaciones estatal de la FGR.

En Casa de Gobierno, recibí a la nueva delegada de la Fiscalía General de la República en Colima, Susana Aletxa Macías Medina.



Le externé nuestra disposición para mantener una coordinación institucional permanente, que contribuya a fortalecer la seguridad, la justicia y la… pic.twitter.com/VoUr14w8gZ — Indira Vizcaíno (@indira_vizcaino) June 16, 2026

¿Quién es Susana Aletxa Macías, nueva fiscal federal de Colima?

Susana Aletxa Macías cuenta con una amplia trayectoria entre el sistema de procuración justicia mexicano. De acuerdo con la información oficial de la FGR, es licenciada en derecho por la Universidad de Guadalajara y posee una maestría en criminología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Además cuenta con formación especializada en juicios orales y en el Sistema Penal Acusatorio.

Su experiencia profesional supera a las dos décadas, tanto en el ámbito estatal como federal, participando en áreas relacionadas con investigación criminal, litigación y combate a delitos de alto impacto.

Nueva Fiscal en Colima: ¿Qué cargos está ocupado dentro de la procuración de justicia en México?

Entre las responsabilidades más relevantes que ha desempeñado Susana Aletxa Macías Medina, se destacan la Dirección General de Control y Vinculación Estratégica de la FGR y la titularidad de la Fiscalía Regional de la Zona Centro de Tamaulipas.

En estos cargos estuvo involucrada en la supervisión de investigaciones relaciones con delitos federales y delincuencia organizada. Asimismo, trabajó la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, como delegada especializada en juicios orales y ocupo diversas posiciones estratégicas dentro de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

¿Cuál es su principal reto frente a la FGR en Colima?

La Fiscalía General de la República explicó que este nombramiento forma parte de una estrategia nacional orientada a mejorar la eficiencia institucional y fortalecer las acciones de seguridad en coordinacion con autoridades estatales y federales.

El nombramiento forma parte de la organización impulsada por la Fiscal General de Ernestina Godoy Ramos, con el objetivo de reforzar las capacidades de investigación, coordinacion y procuración de justicia en los estados del país.

Colima enfrenta desafíos importantes en materia de seguridad pública, por lo que la nueva fiscal tendrá la responsabilidad de impulsar investigaciones, fortalecer la coordinación institucional y contribuir a la procuración de justicia de la entidad.

