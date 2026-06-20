“Devuélvanmelo con vida": el calvario por padre desaparecido en Sinaloa; el caso de Francisco Javier

Un hombre llamado Francisco Javier Ibarra Rodríguez fue reportado como desaparecido en el estado de Sinaloa desde el 16 de junio de 2026.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en el Estado de Sinaloa publicó la ficha para encontrarlo luego de cuatro días sin ser visto.

Hija de Francisco Javier implora que devuelvan a su papá

A través de redes sociales, una joven llamada Ana Paula, quien dijo ser hija del hombre desaparecido, pidió ayuda para encontrarlo y envió un mensaje suplicando que regresen a su papá.

"Hasta este momento no sabemos dónde se encuentra. Como familia, estamos muy desesperados y muy preocupados, lo estamos buscando desesperadamente (...) tal vez alguine lo vio, tal vez alguien tenga información que pueda ayudarnos a encontrarlo y a traerlo de vuelta a casa".

La joven pidió a la ciudadanía que cualquier dato e información que pueda dar con el paradero delo señor, lo comunique a las autoridades.

"Papá, si llegas a ver este video, queremos que sepas que te estamos buscando y que te estamos esperando con los brazos abiertos. Te amamos y no vamos a dejar de buscarte. Por favor, la persona que lo tenga devuélvanmelo con vida", expresó llorando.

¿Qué se sabe de la desaparición de Francisco Javier Ibarra Rodríguez?

La ficha de búsqueda con folio RZN-0074-2026 indica que Francisco Javier Ibarra Rodríguez fue visto por última vez el 16 de junio pasado.

De acuerdo con la información oficial, se sabe que desapareció en Ahome aproximadamente a las 14:55 horas tras salir de su domicilio, pero ya no regresó.

El hombre tiene 56 años y mide 1.84 metros aproximadamente. Es de tez morena, complexión robusta, cara ovalada, tiene nariz recta, cabello lacio, frente amplia, boca mediana y cejas pobladas.

El día de su desaparición vestía una camiseta sin cuello color negra, pants del mismo color y huaraches negros. Como señas particulares tiene una cicatriz en la pierna derecha por una operación.

Protestan en Sinaloa para exigir aparicón de Francisco Javier

Reportes de medios de comunicación locales reportaron que familiares y amigos del padre de familia desaparecido salieron a protestar para exigir la aparición con vida del hombre de 56 años.

La Fiscalía de Sinaloa informó que existe una carpeta de investigación por la desaparición de Francisco Javier, pero aún no se pueden dar detalles del caso y se desconoce si fue víctima del algún delito.