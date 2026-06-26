Revelan cómo ataca el “Tirador de la Atlixcáyotl” en Puebla y esto se descubrió

Aunque para las autoridades la identidad del "Tirador de la Atlixcáyotl", en Puebla, sigue siendo un misterio, las investigaciones han permitido un avance clave que podría dar pronto con la detención de la persona detrás de este caso, aunque no se descarta la participación de más implicados.

La historia de este aparente francotirador surgió hace meses, cuando los conductores que circulaban por esta vialidad, fueron víctimas de ataques armados mientras manejaban en esta zona.

Revelan modus operandi del "Tirador de la Atlixcáyotl"

Estos ataques han dejado personas heridas y automóviles dañados. La persona que dispara contra los ciudadanos usa un rayo láser con el que apunta directamente hacia las víctimas, de acuerdo con un video en donde un motociclista es señalado con la luz.

Al parecer el destello provenía de los pisos de la Torre Adamant II, un edificio residencial de la zona, pero este viernes se tuvo más claridad de cómo opera el tirador, personaje que ha causado temor entre los poblanos.

🔦 #URGENTE ‼️ En la Torre Adamant II (a un costado de la Vía Atlixcáyotl #Puebla) es donde aparece el láser verde que apunta al casco del motociclista 🏍️🪖.



🎥 Gracias al video compartido en TikTok por el usuario @sx.angel17 (Ángel Solís), se puede observar —en cuestión de unos… https://t.co/HMVm9dTMse pic.twitter.com/phzBcnWdFZ — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) June 1, 2026

El vicealmirante Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública de Puebla, dio a conocer detalles sobre la forma de operar del supuesto francotirador.

De acuerdo con el funcionario, el sábado se llevó a cabo una reconstrucción de los hechos para saber la trayectoria de los impactos y el punto del cual se hicieron.

"Pudimos hacer un intercamio de información y sí tenemos una idea clara de cómo está actuando esta persona o estas personas, no podemos definir si es una o más. Nosotros de inicio pensábamos que los impactos provenían de algún edificio o de algún lugar cercano a la avenida Atlixcáyotl, puedo decir que no.

"Es muy variable los lugares y también lo que varia mucho es el horario, no hay un patrón fijo de que suceda en un horario o en un lugar en específico y pensamos que esta persona puede caminar o situarse en una parte de la avenida, o pudiera ser también en un vehículo", contó en entrevista con un medio local.

🎙️🚔 | En entrevista para @latropical102 , nuestro titular, vicealmirante Francisco Sánchez González destacó que la estrategia de seguridad implementada en Puebla ha permitido mantener una tendencia a la baja en distintos delitos, respecto a años anteriores.



Asimismo, compartió… pic.twitter.com/DnpPV5ZWHN — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) June 26, 2026

cLa Fiscalía General del Estado de Puebla informó hoy que personal especializado mantiene en curso las diligencias de investigación para lograr la localización y captura del "Tirador de la Atlixcáyotl".

Para encontrar a la o las personas detrás de este caso, se ha recurrido a la ayuda de peritos en criminalística, fotografía forense y especialistas en el manejo de escáner láser 3D para la reconstrucción de cómo ocurrieron los hechos.

La institución informó que con esta tecnología se espera un escaneo integral de 360 grados para documentar con precisión el lugar de los hechos, reconstruir las trayectorias de las balas, determinar la posible ubicación del tirador, la trayectoria del proyectil y el desplazamiento del vehículo involucrado.

Víctimas del "Tirador de la Atlixcáyotl": ataques llevan meses

El 12 de enero de 2026,un niño fue alcanzado por un disparo y resultó herido en la mandíbula. Un mes después, el 9 de febrero, un autobús con varios pasajeros fue atacado.

Los hechos siguieron y 16 de abril, un repartidor fue alcanzado por una bala que le provocó una fractura en la tibia. El 29 de mayo, dos jóvenes que viajaban un automóvil recibieron un impacto de bala que atravesó la ventana del lado del copiloto.

