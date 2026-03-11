¿Ataque con drones en costa oeste? FBI advierte a California sobre posible amenaza vinculada a Irán

El conflicto entre Estados Unidos e Irán podría trasladarse al territorio estadounidense. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) emitió una advertencia dirigida a departamentos de policía en California acerca de la posibilidad de que Irán intente realizar un ataque con drones en la costa oeste del país.

De acuerdo con información difundida por ABC News, la alerta forma parte de comunicaciones internas de seguridad enviadas a agencias policiales locales para reforzar la vigilancia y la preparación ante posibles amenazas. Aunque no se ha confirmado un plan específico ni un objetivo concreto, las autoridades federales consideran necesario mantener un alto nivel de vigilancia ante el contexto de tensiones geopolíticas actuales.

BREAKING: The FBI has warned police departments in California that Iran wants to retaliate for American attacks by launching offensive drones against the West Coast, according to an alert reviewed by @ABC News.



— ABC News (@ABC) March 11, 2026

¿Qué dice la advertencia del FBI acerca de Irán?

Conforme al reporte, el FBI notificó a las autoridades locales en California sobre el riesgo potencial de un ataque que podría involucrar vehículos aéreos no tripulados (drones). Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no han informado sobre detenciones ni operativos específicos relacionados con esta alerta.

Cabe decir que las advertencias de este tipo forman parte de los protocolos preventivos de seguridad nacional, en los que las agencias federales comparten inteligencia con las policías estatales y municipales con el objetivo de anticipar posibles amenazas terroristas o ataques de represalia.

Estados Unidos intensifica advertencias sobre posibles ciberataques por parte de Irán

En los últimos días, inteligencia de Estados Unidos ha reforzado sus advertencias acerca de posibles acciones de represalia por parte de Irán, especialmente en el ámbito cibernético.

De acuerdo con fuentes de seguridad nacional y documentos revisados por la CNN, agencias de inteligencia enviaron alertas privadas a empresas y dependencias gubernamentales para que incrementen sus medidas de vigilancia y protección ante eventuales ataques informáticos vinculados al régimen iraní, en el contexto de la actual confrontación con Teherán.

Aunque no se ha identificado una amenaza inminente o concreta, en un reciente boletín dirigido a cuerpos policiales del país, el epartamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtió que el nivel de riesgo ha aumentado tras el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

Cabe decir que este tipo de comunicados es habitual, ya que las agencias de inteligencia estadounidenses comparten regularmente información acerca de posibles amenazas y recomendaciones de seguridad con las autoridades locales, con el objetivo de prevenir incidentes y fortalecer la protección de la población.

En el informe del DHS, basado en información disponible públicamente, se señala que dos influyentes líderes religiosos iraníes emitieron fatwas en idioma persa, exhortando a musulmanes de todo el mundo a vengar la muerte de Jamenei.

Según el documento, estos llamados religiosos, junto con la retórica del gobierno iraní y mensajes difundidos por simpatizantes del régimen en internet, podrían incrementar el riesgo de que extremistas violentos afines a Irán intenten llevar a cabo represalias contra intereses estadounidenses.

