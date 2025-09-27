Agente del ICE azota en el piso a mujer ecuatoriana frente a sus hijos en Nueva York

Un video reciente difundido en redes sociales expuso un incidente de uso excesivo de la fuerza por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un tribunal de Nueva York, Estados Unidos. La víctima, Mónica Moreta Galarza, inmigrante ecuatoriana, fue empujada contra una pared y arrojada al suelo frente a sus hijos mientras intentaba asistir a una audiencia migratoria.

Este acto, que provocó indignación, ocurrió el jueves pasado en el 26 de Federal Plaza, sede del tribunal de inmigración en Manhattan, y ya ha generado una respuesta oficial por parte de ICE y del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.

#ATENCIÓN

Un agente del Servicio de Control de #Inmigración y Aduanas (#ICE), lanzó al suelo a una ciudadana ecuatoriana identificada como Mónica Elizabeth Moreta, en una Corte de Inmigración de New York, en #EstadosUnidos. La mujer asistía a una cita en conpañia de sus hijos y… pic.twitter.com/YJKWaJsczJ — Ecuador En Directo (@EcEnDirecto) September 26, 2025

Reacción oficial de ICE y seguimiento

La subsecretaria asistente del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, calificó el comportamiento del agente como “inaceptable” y confirmó que fue relevado de sus funciones mientras se lleva a cabo una investigación. Sin embargo, aún no está claro si el agente será reasignado dentro de ICE o enfrentará cargos legales.

De acuerdo con CNN, solicitó una aclaración a ICE sobre la situación laboral del agente. Por su parte, el representante Dan Goldman, cuyo distrito incluye el tribunal, anunció que investigará la posibilidad de un enjuiciamiento por delito grave.

En los videos captados desde varios ángulos, se observa que agentes encapuchados forcejearon a Moreta Galarza mientras ella y su familia eran separadas. Durante la intervención, el agente la empujó contra la pared y la tiró al suelo mientras sus hijos observaban.

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital por posible trauma craneal. El esposo de Moreta Galarza, Rubén Ortiz López, permanece detenido en un centro migratorio en Nueva Jersey, mientras su destino final sigue siendo incierto.

Agente del ICE azota en el piso a ecuatoriana frente a sus hijos en tribunal de Nueva York, Estados Unidos.|Getty Images

Protestas y condenas por agresión de agente del ICE contra ecuatoriana

La comunidad y activistas migrantes han denunciado un patrón de detenciones violentas dentro y alrededor de tribunales. Brad Lander, contralor de la ciudad, condenó públicamente la agresión y aseguró que “agentes de ICE actúan violentamente contra nuestros vecinos, privándolos de sus derechos”.

La Red Nacional de Jornaleros exige la eliminación de detenciones en tribunales para proteger el derecho al debido proceso.

Respuesta del Gobierno ecuatoriano

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador aseguró que continuará dando seguimiento al caso y velará por la protección de Moreta Galarza y sus hijos. El comunicado oficial del Consulado General en Nueva York subrayó que “la conducta del agente es inaceptable” y confirmó que ICE abrió una investigación.