FBI investiga amenazas en TikTok sobre ataques a escuelas

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) investiga una serie de amenazas que se difundieron a través de TikTok sobre múltiples ataques a escuelas públicas con armas de fuego en Estados Unidos.

El video que circula en TikTok encendió las alarmas, y algunos centros educativos de todo el país enviaron alertas a los padres de familias sobre las amenazas de ataques a escuelas este viernes.

Y aunque los distritos escolares y la policía estadounidense minimizaron la credibilidad del video, algunas escuelas se preocuparon, debido a que hace solo unas semanas se produjo un tiroteo en una secundaria de Oxford, donde murieron cuatro estudiantes y varios más resultaron heridos.

“Circula información de que hoy puede ser un día de ataques a escuelas públicas. La administración y la policía de DC están muy conscientes de esto y permanecen atentas”, se lee en un mensaje que envió una escuela de Takoma Park a los padres de familia.

Por su parte, el distrito escolar de Pennsbury, en Pensilvania, informó que en las escuelas habría presencia policial a pesar de que no creen que el video de las amenazas de ataques a escuelas sea real y se realicen ataques en los centros educativos.

También el condado de Broward recordó que las amenazas contra escuelas en Florida pueden ser consideradas un delito grave de segundo grado.

TikTok niega amenazas de ataques a escuelas

Por su parte, la plataforma TikTok informó que no encontraron mensajes sobre las amenazas en la red social, sin embargo, aseguró que se mantendrían alertas para investigar el origen de dichas amenazas.

"Manejamos incluso los rumores de amenazas con la mayor seriedad, por lo que estamos trabajando con las fuerzas del orden para investigar las advertencias sobre posibles actos de violencia en las escuelas", dijo la compañía china en un comunicado.

Y agregó que "no hemos encontrado evidencia de que tales amenazas se originen o se propaguen a través de TikTok".

