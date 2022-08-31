FDA autoriza refuerzo rediseñado de vacunas contra ómicron

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EU) autorizó el uso de una vacuna contra ómicron. Se trata de una dosis rediseñada contra Covid-19 de las farmacéuticas Moderna y Pfizer.

Esta es la primera vez que las vacunas rediseñadas para nuevas variantes de Covid-19 reciben autorización de emergencia en Estados Unidos.

La FDA informó mediante un comunicado que el refuerzo rediseñado contra Covid-19 incluye componentes de la cepa original del virus y de la variante ómicron, a esto se le llama vacuna bivalente.

La Administración estadunidense explicó que la vacuna reforzada está diseñada para brindarle una amplia protección contra el Covid-19 y su variante ómicron.

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“Las vacunas de refuerzo (bivalentes) actualizadas están autorizadas para ayudar a brindar una mejor protección contra el Covid-19”.

¿Qué vacunas contra Omicron están autorizadas por la FDA?

Las vacunas contra ómicron que fueron autorizadas por la FDA son las de Moderna y Pfizer-BioNTech. La dosis rediseñadas de refuerzo se aplicarán al menos dos meses después de haber completado la vacunación primaria y solo requieren de una inyección.

“Una sola dosis de refuerzo con una vacuna bivalente Covid-19 actualizada está diseñada para brindar una amplia protección contra el virus y una mejor protección contra el Covid-19 causado por la variante ómicron que circula actualmente”, compartió la FDA.

¿Quiénes podrán ponerse la vacuna contra Omicron?

De acuerdo con la FDA, la vacuna contra ómicron de Moderna está autorizada únicamente para personas mayores de 18 años de edad; mientras que la de Pfizer-BioNTech se puede poner a personas de 12 años en adelante.

La elegibilidad para un refuerzo depende de:



Su edad

Cuando terminó la vacunación primaria

Cuándo recibió su dosis de refuerzo más reciente de una vacuna monovalente contra el Covid-19

Para las personas que decidan ponerse la vacuna contra ómicron no será necesario que se pongan la dosis del mismo fabricante con la que se pusieron su vacunación primaria o el refuerzo anterior.

