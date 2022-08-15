Reino Unido aprueba vacuna contra virus original de Covid-19 y ómicron

Reino Unido aprobó la vacuna bivalente de Moderna desarrollada para atacar el virus original de Covid-19 y la variante de ómicron, con lo que se convierte una vez más en el primer país en el mundo en dar luz verde al antígeno.

La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, por sus siglas en inglés) dio luz verde a la vacuna bivalente como refuerzo para adultos y se espera que el Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización emita en los próximos días la recomendación sobre cómo debe desplegarse la vacuna en el país.

La decisión de la MHRA se basó en los datos de los ensayos clínicos que demostraron que el refuerzo desencadenó "una fuerte respuesta inmunitaria" tanto contra ómicron (BA.1) como contra el virus original de 2020.

Las autoridades sanitarias de Reino Unido ya habían indicado que se ofrecerá, a partir de septiembre, una vacuna de refuerzo a los mayores de 50 años y a las personas que están en los grupos de mayor riesgo.

Las vacunas originales estaban desarrolladas para combatir la forma original del virus que surgió en Wuhan, en China, a finales de 2019, pero desde entonces el virus ha mutado al surgir nuevas variantes que pueden evadir el sistema inmunológico, como ómicron, lo que ha provocado rebrotes en muchos países.

Moderna destaca efectividad de vacuna bivalente

En junio, Moderna dijo que los datos del ensayo mostraron que, cuando se administraba como cuarta dosis, la inyección adaptada a la variante aumentaba los anticuerpos neutralizantes del virus en ocho veces contra ómicron.

La MHRA también citó un análisis exploratorio en el que se comprobó que la vacuna también generaba una "buena respuesta inmunitaria" contra las subvariantes de ómicron BA.4 y BA.5, actualmente dominantes.

Según Moderna, los datos del ensayo mostraron que su refuerzo adaptado a la variante generó niveles de anticuerpos contra las subvariantes que fueron 1,69 veces mayores que los que recibieron el refuerzo original.

Sin embargo, la correlación entre los niveles de anticuerpos neutralizantes y la eficacia de la vacuna contra la enfermedad, en particular la enfermedad grave, sigue sin estar clara.

El lunes, la MHRA añadió que no se identificaron problemas graves de seguridad con la nueva formulación de Moderna.