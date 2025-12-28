“Tarifazo” transporte público en Jalisco 2026: Cuánto subirá, desde cuándo aplica y cómo pagar menos

El transporte público en Jalisco sí tendrá un ajuste para 2026 y la noticia ya generó dudas entre miles de usuarios. Aunque el Comité Técnico Tarifario aprobó una tarifa técnica más alta, el Gobierno estatal anunció un esquema de apoyo para evitar que el impacto llegue de golpe al bolsillo de las familias.

De acuerdo con la información oficial, el Comité validó un 'tarifazo' de 14 pesos por viaje para el transporte público en Jalisco ; esta cifra surge de una actualización basada en los costos reales de operación y, por primera vez, fue calculada con una proyección de cinco años, por lo que se mantendría sin cambios hasta 2030; sin embargo, esto no significa que todos los usuarios pagarán ese monto.

¿Cuánto se pagará realmente en el transporte público en 2026?

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció que el Gobierno estatal subsidiará parte del costo del pasaje, lo que permitirá que las y los usuarios paguen 11 pesos por viaje, en lugar de los 14 aprobados técnicamente. Para lograrlo, se destinará una bolsa de mil 200 millones de pesos en 2026, que irá directamente al usuario y no a los transportistas.

El apoyo será de tres pesos por cada pasaje, siempre y cuando se utilice la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SIAPA ANUNCIA MEGACORTE MASIVO DE AGUA EN MÁS DE 800 COLONIAS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

¿Desde cuándo aplicará el 'tarifazo' de transporte público en Jalisco?

Otro punto clave es el calendario. Aunque la tarifa técnica fue avalada en diciembre de 2025, el nuevo cobro no entrará en vigor de inmediato; el ajuste comenzará hasta abril de 2026, una vez que concluya el proceso de entrega de la Tarjeta Única.

El trámite para obtenerla iniciará en enero de 2026, con prioridad para personas adultas mayores, estudiantes y otros grupos considerados prioritarios.

Hace unas horas, el Comité tarifario determinó un ajuste a la tarifa del transporte público para llegar a un costo real actualizado de 14 pesos.



Entendemos los argumentos del Comité, pero una tarifa de 14 pesos sería inviable y un tremendo golpe al bolsillo de la mayoría de las… pic.twitter.com/yIYDf7V7VD — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) December 26, 2025

¿Cómo pagar menos y qué descuentos se mantienen pese al tarifazo del transporte público en Jalisco?

Además del subsidio, el Gobierno de Jalisco confirmó que se conservarán los descuentos del 50 por ciento para estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, docentes y madres jefas de familia. También seguirá vigente la gratuidad del transporte para beneficiarios del programa Jalisco al 100.

La Tarjeta Única será la clave para acceder a estos beneficios y al pago preferencial de 11 pesos, por lo que las autoridades recomiendan a los usuarios realizar el trámite en cuanto se habilite.

Con este esquema, Jalisco busca aplicar el primer ajuste en siete años, amortiguar el impacto económico y avanzar hacia un modelo de movilidad con mayor frecuencia, menor tiempo de espera y menos saturación en horas pico.