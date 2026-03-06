Fecha de la megamarcha de la CNTE en CDMX: calles cerradas y rutas alternas

¿Se vienen los bloqueos? La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó una megamarcha en la Ciudad de México (CDMX), como parte de las acciones del paro nacional de 72 horas.

A raíz de las demandas del magisterio, varios estados suspenderán clases con la finalidad de concentrarse en el Centro Histórico de la capital, pero, ¿qué días se prevé el plantón? ¿Y qué calles cerrarán?

¿Cuándo es la megamarcha de la CNTE?

La marcha de la CNTE está programada para iniciar el miércoles 18 de marzo de 2026. Mientras que el paro nacional se extiende tres días : 18, 19 y 20 de marzo.

Las actividades planean iniciar a las 9:00 horas con una conferencia de prensa en inmediaciones del Ángel de la Independencia. Al finalizar, el magisterio comenzará la movilización rumbo al Zócalo capitalino.

De acuerdo con la minuta difundida por la organización, todas las representaciones de la CNTE deberán participar en las actividades centrales en la CDMX como parte del paro nacional.

Ruta de la marcha de la CNTE en CDMX

La movilización partirá desde los siguientes puntos:

Punto de salida: Ángel de la Independencia

Destino final: Zócalo de la Ciudad de México

Se prevé que el contingente avance por las siguientes avenidas principales, por lo que estas calles estarán cerradas:



Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Una vez que la marcha llegue al primer cuadro de la capital, los docentes realizarán un mitin en el Zócalo. Posteriormente, instalarán un plantón durante las 72 horas que dure el paro.

¿Por qué protestan los maestros de la CNTE?

En la minuta, la Coordinadora informó que el paro se debe para exigir cambios en el sistema de pensiones y la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Entre sus demandas también destacan:



Detener descuentos salariales a docentes que participan en movilizaciones.

Reintegro de pagos descontados a maestros.

Garantía de no represión por parte del gobierno federal.

Defensa de los derechos laborales del magisterio.

La CNTE también acordó fortalecer su estrategia de comunicación para que sus demandas lleguen a más trabajadores y sectores populares.

