Oración de hoy para proteger la familia: La plegaria para pedirle a Santa Brígida de Suecia por la paz en el hogar este 23 de julio

Cada 23 de julio, la Iglesia Católica celebra la vida y obra de una de las mujeres más influyentes de la Edad Media. Hablamos de una figura mística que dedicó su vida a Dios y dejó un legado invaluable para los creyentes: Santa Brígida de Suecia. La oración de hoy busca su intercesión para resolver conflictos familiares, fortalecer los lazos del matrimonio y encontrar la paz en el hogar.

Oración para hoy 23 de julio

Si deseas recuperar la armonía familiar o buscas sabiduría para guiar a tus hijos, rezar esta plegaria con fe pura te brindará consuelo y claridad.

“Oh Señor, Dios omnipotente, que concediste a tu sierva Santa Brígida la gracia de conocer tus misterios celestiales, te pedimos humildemente que escuches nuestras súplicas. Te rogamos por la paz en nuestra familia y por la unidad en nuestro matrimonio. Concede a nuestros hogares la armonía que tanto necesitamos y aleja toda discordia de nuestras vidas. Llena nuestros corazones de sabiduría para criar a nuestros hijos con amor, comprensión y rectitud. Danos la esperanza necesaria para superar cualquier obstáculo terrenal y mantén viva la llama de la fe en nuestro hogar. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.”

Santoral hoy 23 de julio

La Iglesia Católica destina esta fecha en el calendario litúrgico para honrar a Santa Brígida de Suecia. Ella nació en el año 1303 en una familia aristocrática sueca y, desde muy joven, experimentó profundas visiones místicas.

Contrajo matrimonio y dio a luz a ocho hijos, entre los cuales destaca otra figura fundamental de la Iglesia: Santa Catalina de Suecia. Tras la muerte de su esposo, Brígida abandonó su vida de comodidades y privilegios para dedicarse por completo a la espiritualidad y al servicio religioso.

Durante su vida religiosa, ella fundó la Orden del Santísimo Salvador, una institución que los católicos conocen popularmente como la orden de las brigidinas. Además, viajó a Roma, donde aconsejó a Papas y gobernantes utilizando los mensajes que recibía directamente en sus revelaciones divinas. Sus escritos místicos conservan una enorme relevancia teológica en la actualidad y guían a miles de personas.

El Papa Juan Pablo II reconoció su inmenso impacto histórico y espiritual al proclamarla copatrona de Europa en el año 1999.

