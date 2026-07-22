Los despidieron por alzar la voz: Trabajadores del Hospital Infantil “Federico Gómez” denuncian represalias y despidos

La crisis en el Hospital Infantil de México "Federico Gómez" presenta otra situación delicada y, esta vez, involucra despidos. Luego de exhibir las fallas y carencias que hay dentro de las instalaciones de la institución, trabajadores del equipo de comunicación social se quedaron sin trabajo.

¿Por qué despidieron a empleados del Hospital Infantil "Federico Gómez"?

Empeoran las carencias en hospitales de #México



En el Hospital Infantil "Federico Gómez" se puede percibir dolor y preocupación entre los familiares de los pacientes, quienes tienen que esperar afuera de las instalaciones, con la esperanza de que sus seres queridos estén bien.… pic.twitter.com/LxkiTJxntH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 15, 2026

Así se enteraron de su despido del Hospital Infantil

Fue la mañana del pasado jueves 16 de julio cuando trabajadores del departamento de Comunicación Social no pudieron pasar a las instalaciones del Hospital ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Elementos de seguridad privada les bloquearon el paso por órdenes de altos mandos. A los empleados se les enseñó un oficio firmado por Claudia Gutiérrez, actual directora de Enseñanza y Desarrollo Académico del lugar, donde se les notificó que ya no podían entrar a sus puestos de trabajo.

Los obligan a firmar su renuncia por "pérdida de confianza"

Además de negarles el acceso, al personal le exigieron firmar una carta de renuncia voluntaria con el motivo de "pérdida de confianza".

Esto ocurre a pesar de los lineamientos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que dicen que las instituciones deben proteger a cualquier servidor público que alce la voz o denuncie actos de corrupción e irregularidades en su centro de trabajo.

Salarios atrasados y contratos sin renovar en el Hospital Infantil

Desde el año 2024, el personal del área de comunicación padeció retrasos en el pago de sus quincenas, así como la falta de renovación oportuna en sus contratos de trabajo.

A pesar de seguir cumpliendo con sus jornadas diarias dentro del hospital, las autoridades ignoraron sus peticiones para que les entregaran el sueldo por el que trabajaron.

Negligencia en el Hospital Infantil



La Secretaría de Salud reconoció que más de 18 millones de medicamentos e insumos caducaron en el almacén del Hospital Infantil Federico Gómez, lo que representa una pérdida superior a los 121 millones de pesos.



Sumando las listas de fármacos… pic.twitter.com/OjHmtvziKB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 1, 2026

Insumos caducados y quirófanos sin aire acondicionado en Hospital "Federico Gómez"

El despido de estos trabajadores se suma a una cantidad amplia de situaciones que arrastra el Hospital.

Médicos, enfermeras y padres de familia han reportado constantemente la falta de insumos médicos básicos, sillas y mesas en pésimas condiciones, falta de personal médico y hasta quirófanos sin aire acondicionado.

A esto se suma que en julio de 2025 la Secretaría de Salud tuvo que reconocer oficialmente la existencia de medicinas caducadas que dejaron caducar en bodegas del lugar.

Denuncias por acoso en el Hospital Infantil "Federico Gómez"

Los problemas en dicha institución de salud no culminan ahí. Una médica residente levantó la voz públicamente contra el director general del hospital, el doctor Adrián Chávez López, a quien acusa directamente por presunto acoso sexual y laboral dentro de la institución.

Hasta el momento, el personal afectado por los despidos busca la restitución de sus plazas o una liquidación conforme a la ley.