Federica Quijano, diputada del Verde e integrante de Kabah buscará gubernatura de Yucatán

Falta menos de un año para que las elecciones 2024 se celebren alrededor de todo el país, por esto algunos políticos se han 'destapado', tal es el caso de Federica Quijano, diputada del partido Verde e integrante de la agrupación Kabah, quien oficializó que va por la gubernatura de Yucatán bajo la coalición Morena-PVEM-PT.

Quijano agregó que Yucatán merece a una persona comprometida y dispuesta a enfrentar los desafíos que atraviesa el estado.

"Yucatán merece un liderazgo comprometido y visionario que pueda enfrentar los desafíos que hoy tenemos en la entidad. Es un honor poder ser aspirante a la gubernatura del estado. Estoy decidida a trabajar incansablemente a favor de los ciudadanos y representar el proyecto de transformación en el que creemos mi partido y yo”, declaró la diputada.

¿Quién es y qué hace Federica Quijano de Kabah?

Oriunda de la Ciudad de México, Federica Quijano, se dio a conocer durante los 90's por el éxito de la banda Kabah, mismos que interpretan icónicas canciones como "La calle de las sirenas".

Posteriormente, incursionó en el mundo de la política para convertirse en diputada del Congreso de la Unión en representación del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), es mamá de María y Sebastián.

¿Cuál será el futuro de Federica Quijano?|Federica Quijano

¿Cuándo son las elecciones en Yucatán en 2024 y qué se elegirá?

Históricamente, Yucatán es una de las entidades que más porcentaje de asistentes presenta en la urnas, tan sólo en 2018 contabilizaron más del 50% lo que lo situó en el primer lugar de interés electoral.

Para las elecciones 2024 se espera que la participación continúe y el Partido Acción Nacional (PAN), Morena y Revolucionario Institucional (PRI) concentren la mayor parte de las votaciones.

Las elecciones en Yucatán serán el domingo 2 de junio de 2024; sin embargo, también se renovarán otros cargos como son:

