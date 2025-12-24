¿Sin ideas para tus mensajes? 10 felicitaciones de Navidad 2025 originales para enviar por WhatsApp

¡A celebrar! Navidad 2025 , es una de las fechas más especiales de todo el año, un tiempo de amor en familia y mensajes que van directo al corazón, por ello, te compartimos las felicitaciones navideñas más originales para mandar por WhatsApp a tus familiares, amigos, pareja y compañeros de trabajo.

Felicitaciones de Navidad 2025 para WhatsApp

Si quieres expresar tu agradecimiento de una manera única y especial, te compartimos las mejores felicitaciones para celebrar la Navidad 2025, ¿cuál es tu favorita?

Felicitaciones navideñas para familia y amigos cercanos

¡Feliz Navidad🎄! a la gente que me conoce en pijama, con hambre y sin filtro. Mi deseo para hoy es: que el pavo esté jugoso y que nadie mencione la palabra "dieta" hasta febrero.

"Familia: gracias por ser mi soporte técnico emocional durante todo el 2025. Hoy brindo por nosotros, por los que están y por los que se quedaron dormidos antes de las 12. ¡Los amo!"

"Quería que supieras que cuentas conmigo, hoy y siempre. Que esta Navidad te traiga toda la felicidad del mundo. ¡Felices fiestas! 💝"

Si también quieres enviarle un mensaje navideño a la familia que está lejos, aquí te dejamos algunas recomendaciones:



Aunque hoy nos separa una pantalla, mi corazón está sentado con ustedes en la mesa. ¡Feliz Navidad! Guárdenme un poco de recalentado para cuando los vea.

Aunque nos separen kilómetros, mi corazón está ahí con ustedes. ¡Los extraño mucho! Feliz Navidad 💝.

Mensajes navideños para tu pareja

Si hoy a las 12 de la noche Santa me preguntara qué quiero para el próximo año, le diría que me deje exactamente como estoy: a tu lado. ¡Feliz Nochebuena, amor!"

"Brindo por nosotros, por nuestras risas y por todas las cenas que nos faltan por compartir. ¡Feliz Nochebuena, vida mía!"

Mensajes cortos para celebrar Navidad 2025 en WhatsApp

Deseo que la magia de esta noche ilumine tus proyectos del 2026. ¡Feliz Navidad! 🌟

¡Feliz Navidad! 🎄 Que hoy tu única preocupación sea qué postre elegir. 🍰✨

Menos filtros y más risas reales hoy. ¡Feliz 24 de diciembre! 📸❤️

¿Cómo mandar el mismo mensaje de Navidad en WhatsApp varios contactos?

¡Toma nota! Si quieres ahorrar tiempo y mandar el mismo mensaje a varios contactos al mismo tiempo, puedes hacerlo con la función de "lista de difusión"; te compartimos los pasos para hacerlo:



Entra a WhatsApp

Ve a "Ajustes"

Selecciona "Lista de difusión"

Elige todos los contactos a los que quieres que le llegue el mensaje; debes tenerlo registrados en tu celular.

Escribe el mensaje y aprieta la palomita de color verde que aparece en la parte inferior de la pantalla.

Una vez que completes todos los pasos, el mensaje será enviado de manera simultanea por todas las personas.