¿Preparaste las galletas? Santa Claus comienza su recorrido de Navidad 2025, a esta hora pasa por México

El viaje de Santa en internet es una de las tradiciones digitales más queridas en las fiestas decembrinas y en Navidad 2025 es un recorrido imperdible.

Escrito por:  Arturo Engels

La magia de la Navidad 2025 ya se encuentra en marcha. Hoy, 24 de diciembre, millones de familias en todo el mundo pueden seguir en tiempo real el viaje de Santa Claus. Esto gracias al NORAD Santa Tracker , una de las tradiciones digitales más queridas durante las fiestas decembrinas. Con videos, mapas interactivos e imágenes en vivo, el recorrido del hombre del traje rojo vuelve a ser protagonista en redes sociales y buscadores en la web.

El Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD) inició oficialmente el rastreo de Santa desde el Polo Norte a las 4:00 a.m. (MST), lo que equivale a las 5:00 de la mañana, (hora del centro de México), usando radares, satélites y sistemas de seguimiento aéreo.

¿Cómo seguir el viaje de Santa Claus en tiempo real?

Para no perderte ningún detalle, solo debes ingresar al sitio oficial en español: noradsanta.org/es/map ”. En el mapa interactivo de NORAD puedes ver:

  • Ruta global con paradas en más de 22 países
  • Contador de regalos entregados, actualizado al segundo.

Además, también puedes descargar la app oficial para iOS y Android y activar la geolocalización para recibir alertas cuando Santa se encuentre muy cerca de tu ciudad.

¿A qué hora llega Santa Claus a México en 2025?

De acuerdo con las estimaciones de NORAD, Santa llegará a México entre las 6:00 y 9:00 p.m. (hora del centro), con prioridad en grandes ciudades como CDMX, Guadalajara y Monterrey. De hecho, el mapa muestra mensajes como “¡Santa está cerca!”, lo que suele disparar búsquedas y emociones en redes sociales.

¿Qué funciones especiales tiene el NORAD Santa Tracker?

Además del seguimiento EN VIVO, la plataforma incluye:

  • Videos 3D del despegue y vuelo de Santa
  • Datos curiosos, como su velocidad supersónica (hasta 10 millones de km en 24 horas)
  • Juegos, villancicos y experiencias familiares

  • Compatibilidad con Alexa y Google Home: “Alexa, ¿dónde está Santa?”

  • Incluso es posible llamar gratis al 1-877-HI-NORAD (Estados Unidos y Canadá) o chatear con elfos voluntarios.

Desde 1955, NORAD rastrea a Santa como parte de una tradición seguida por millones de personas en todo el mundo, combinando tecnología real con espíritu navideño. Ahora la pregunta es inevitable: ¿tienes listas las galletas y la leche… o Santa pasará de largo esta Navidad 2025?

