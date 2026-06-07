¿Caos en el Metro CDMX por lluvias? Continúa el cierre de estaciones de la Línea 2

¡Qué no te tome por sorpresa! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 7 de junio 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano, Zócalo/Tenochtitlán, Nativitas y Portales permanecen sin servicio hasta nuevo aviso.