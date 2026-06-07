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¿Caos en el Metro CDMX por lluvias? Continúa el cierre de estaciones de la Línea 2

Debido a los trabajos de remodelación más de cinco estaciones de la Línea 2 permanecen cerradas este domingo; se recomienda tomar precauciones.

Metro CDMX HOY 7 de junio 2026: Retrasos y avance de trenes por lluvias este domingo
¿Hay retrasos en el Metro CDMX por lluvias?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Qué no te tome por sorpresa! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 7 de junio 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano, Zócalo/Tenochtitlán, Nativitas y Portales permanecen sin servicio hasta nuevo aviso.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 7 de junio 2026? Retrasos y avance de trenes

Retrasos en la Línea 8 del Metro CDMX; estaciones afectadas

Usuarios reportan retrasos en la Línea 8, en la estación Salto de Agua; piden agilizar el avance de trenes.

Más de cinco estaciones de la Línea 2

Las estaciones de la Línea 2 que permanecen cerradas hasta nuevo aviso, son las siguientes:

🛑 San Antonio Abad
🛑 Chabacano
🛑 Zócalo/Tenochtitlán
🛑 Nativitas
🛑 Portales

¡Comienza el día con normalidad!

El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

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