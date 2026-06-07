¿Caos en el Metro CDMX por lluvias? Continúa el cierre de estaciones de la Línea 2
Debido a los trabajos de remodelación más de cinco estaciones de la Línea 2 permanecen cerradas este domingo; se recomienda tomar precauciones.
¡Qué no te tome por sorpresa! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 7 de junio 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.
Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano, Zócalo/Tenochtitlán, Nativitas y Portales permanecen sin servicio hasta nuevo aviso.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 7 de junio 2026? Retrasos y avance de trenes
Retrasos en la Línea 8 del Metro CDMX; estaciones afectadas
Usuarios reportan retrasos en la Línea 8, en la estación Salto de Agua; piden agilizar el avance de trenes.
Corran a ver a qué hora llega un metro en salto del agua de la linea 8 muévanse— jhosua (@jhosua21061991) June 7, 2026
Más de cinco estaciones de la Línea 2
Las estaciones de la Línea 2 que permanecen cerradas hasta nuevo aviso, son las siguientes:
🛑 San Antonio Abad
🛑 Chabacano
🛑 Zócalo/Tenochtitlán
🛑 Nativitas
🛑 Portales
#AvisoMetro— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 7, 2026
La Línea 2 ofrece servicio de Tasqueña a Cuatro Caminos, en ambas direcciones.
Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y Portales permanecen sin servicio para ascenso y descenso de personas usuarias.
Recuerda que a partir de las…
¡Comienza el día con normalidad!
El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 22° C Mín. 12° C pic.twitter.com/AtdmwbJkLV— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 7, 2026