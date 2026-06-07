¿A qué hora reanudan el servicio de la Línea 2 del Metro CDMX? Estaciones que continúan cerradas

Los trabajos de mantenimiento han provocado el cierre de varias estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX, afectando la movilidad de las y los pasajeros de este medio de transporte, pero ¿cuándo reanudarán el servicio de todas las estaciones?

Por ahora, la Línea 2 ofrece servicio desde Tasqueña a Cuatro Caminos en ambas direcciones; se recomienda a las y los usuarios tomar precauciones y anticipar sus tiempos.

¿A qué hora reanudan el servicio completo de la Línea 2 del Metro CDMX?

¡Atención, pasajeros! A partir de este domingo 7 de junio 2026 a las 20:00 horas se restablecerá el servicio en los tramos Tasqueña-Xola y Pino Suárez-Cuatro Caminos , de la Línea 2 del Metro CDMX.

Por otro lado, las otras cinco estaciones cerradas continuarán fuera de servicio hasta nuevo aviso, por lo que se desconoce la fecha exacta en la reanudarán el avance de trenes.

La Línea 2 ofrece servicio de Tasqueña a Cuatro Caminos, en ambas direcciones.



Las estaciones San Antonio Abad, Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y Portales permanecen sin servicio para ascenso y descenso de personas usuarias.



Recuerda que a partir de las 20:00 horas,… — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 7, 2026

Lista de estaciones cerradas de la Línea 2 este domingo

Por el momento, las estaciones de la Línea 2 que se encuentran cerradas son las siguientes:



San Antonio Abad

Chabacano

Zócalo/Tenochtitlán

Nativitas

Portales

Las cinco estaciones de la Línea 2 permanecerán fuera de servicio hasta nuevo aviso, por lo que el ascenso y descenso no está disponible para las y los usuarios.

A lo largo de la semana, las estaciones de la línea azul se han visto afectadas por los trabajados de mantenimiento, por ello, el servicio se ha visto interrumpido en distintas estaciones.

Alternativas por el cierre de la Línea 2 del Metro CDMX

Ante el cierre de las estaciones de la línea 2, autoridades implementan algunas unidades Red de Transporte de Pasajeros, para apoyar a los usuarios en sus traslados.

Los camiones RTP brindarán servicio entre Xola y Pino Suárez, en ambos sentidos, durante los horarios normales; el servicio será gratuito, por lo que los usuarios no tendrán que pagar para poder utilizar este medio de transporte.