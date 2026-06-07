Joven de 19 años es asesinado a balazos afuera de una barbería en Gustavo A. Madero

Un hombre de 19 años murió tras recibir al menos cinco impactos de bala afuera de una barbería ubicada en las calles Norte 90 y Oriente 85, en la colonia Nueva Tenochtitlán, alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX).

Testigos reportaron que un sujeto descendió de un vehículo, se acercó a la víctima y le disparó sin mediar palabra; después huyó en el mismo automóvil.

Asesinato en la colonia Nueva Tenochtitlán: ¿qué se sabe?

Los vecinos de la zona escucharon alrededor de cinco detonaciones y vieron al joven quedar tendido en el exterior del local comercial, junto a una farmacia contigua. Familiares de la víctima llegaron al lugar y lo identificaron, indicaron las autoridades en el punto.

Asesinan a balazos a un joven afuera de una barbería en @TuAlcaldiaGAM



Un hombre de aproximadamente 19 años de edad fue asesinado a balazos afuera de un local comercial en la colonia México de Nocheztlán, correspondiente a la alcaldía Gustavo A. Madero.



Testigos relataron que… pic.twitter.com/u9rrl90BDD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 7, 2026

Operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en GAM

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron de inmediato y desplegaron un perímetro amplio para resguardar la escena y dar inicio a las investigaciones. Agentes aseguraron el área mientras esperaban al personal de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, encargado del levantamiento del cuerpo y del análisis balístico y de evidencia forense.

Testigos relatan el ataque directo frente a barbería

Curiosos y vecinos señalaron que los disparos se escucharon de forma consecutiva y que la víctima quedó tendida frente a la barbería, en la banqueta. Relataron a Azteca Noticias que el agresor bajó de un vehículo, disparó y se marchó rápidamente, sin que por el momento se conozca el móvil del ataque ni si hubo alguna confrontación previa.

Peritos de la Fiscalía acudieron a la escena del crimen para recolectar los casquillos, tomar fotografías y entrevistar a testigos, con el fin de reconstruir los hechos para ubicar al probable responsable.